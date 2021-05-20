Horner, Ferrari'nin hızını araç dengesine bağlıyor

Red Bull, Monako Grand Prix’sinin ilk gününde istedikleri tempoyu yakalayamadı. İlk antrenman seansında Sergio Perez 1:12.487’lik en iyi turuyla zaman tablolarının zirvesine yerleşse de Meksikalı pilot ikinci seansta yumuşak lastiklerle oldukça sorun yaşadı.

Bu senenin şampiyonluk adayı Max Verstappen ise ilk antrenmanda takım arkadaşının sadece 0.2 saniye gerisinde üçüncü olurken ikinci antrenman seansında ise dördüncü sırada tamamladı.

Fakat günün sürprizi, Ferrari oldu. Charles Leclerc ve hemen ardında Carlos Sainz ikinci antrenman turunda her iki Red Bull pilotundan da hızlı turlar atmayı başardı ve böylece ilk iki sıraya yerleşmiş oldular.

Red Bull takım patronu Horner, Ferrari’nin Monako’da gerçekten oldukça hızlı olduklarını düşünüyor.

Horner, “Gerçekten çok hızlılardı.”

“Özellikle son seansta çok, çok iyi bir tempo yakaladılar ve iki araçları da zirvedeydi. Bu yüzden bence araçlarının dengesi oldukça iyi gözüküyor.” dedi.

Ardından Verstappen’in aracın dengesi yüzünden mi problemler yaşadığı sorulduğunda Horner, “Evet, bence lastikleri en iyi çalışma aralığına getiremedik.”

"Ayrıca şu anda araçta onun istediğinden biraz fazla önden kayma var. Yani, sadece ayarlanması gerekiyor. Çok uzakta olduğumuzu sanmıyorum. Sanırım biraz toparlanmamız gerekiyor ve umarım sonra olmamız gereken yerde olacağız." dedi.

Horner, Perez’in ilk antrenman seansındaki güçlü performansına da değindi ve bunun hakkında şöyle konuştu: “Evet, onun için gerçekten güzel bir sabah seansıydı. Fakat çok fazla trafik vardı, eminim herkes bundan şikayetçidir. Yumuşak lastiklerde biraz şanssızlık yaşadı ve hiç temiz bir tur atamadı. Yine de sanırım birkaç ondalık gerideydi."

Takım patronu, herhangi bir pist üstü aksiyonun olmayacağı cuma gününde neler yapacağı hakkında da şunları söylüyor: “ Açıkçası, araç ayarları üzerinde kafa yormak ve sıralama turlarına ve yarışa nasıl yaklaştığımızı düşünmek için biraz daha zamanımız olacak. [Boş gün] her zaman biraz tuhaf oluyor çünkü yarış hafta sonu başlıyor ve sonra bir anda duruyor. Ancak benim birkaç farklı görüşmem ve toplantım var."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 1 / 1 Fotoğraf: Erik Junius