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Formula 1 Las Vegas GP
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Horner: "Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorduk"

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, Ferrari'nin Las Vegas GP hafta sonunda güçlü olmasını zaten beklediklerini, bu yüzden şu ana kadar gösterilen sonucun sürpriz olmadığını söyledi.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Yayın tarihi
Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Las Vegas'ta Red Bull'un güçlü olacağı yönünde genel bir beklenti vardı ancak antrenmanların başından itibaren öne çıkan takım Ferrari oldu. Red Bull ise daha çok onun arkasındaki mücadelede kendisine yer buldu.

Sıralamalarda Ferrari pilotları ilk iki sırayı alırken, son hızlı turunda iyi iş çıkaramayan Max Verstappen 3. olabildi. Ancak Carlos Sainz'ın 10 sıra cezasıyla Verstappen yarışa Leclerc'in yanında 2. sıradan başlayacak.

Sky Sports F1'e konuşan Horner, "Ferrari tek turda, çok hızlı. Onların araçlarının özelliği, lastikler üzerinde daha sert çalışması."

"Dürüst olmam gerekirse bunu bekliyorduk. Charles'a tebrikler, yarın ilginç bir yarış olacak." dedi.

Leclerc kazandığı son 11 pole pozisyonunu galibiyete çeviremediği için kötü bir üne sahip. Ferrari çoğu zaman sıralamalarda hızlı olsa da yarışta lastik yönetimi ve hız dengesini Red Bull kadar iyi kuramıyor.

Verstappen'in yarışın başında liderliğe çıkıp çıkamayacağı konusunda Horner, "Burada farklı olacağını düşünüyorum ancak burası kesinlikle geçiş yapabileceğiniz bir pist. Bu yüzden ilginç olacak." dedi.

Horner, sıralamaların ikinci seansında elenen Sergio Perez'in tek set kullanmalarının kurbanı olduğunu söyledi.

Horner, "O, piste biraz erken çıktı. Sıralamalara sadece 3 set yumuşak lastik getirmiştik."

"Son turunda trafiğe denk gelmemesi için biraz erken piste çıktı ve 0.1 sn farkla elendi." dedi.

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