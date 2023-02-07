Horner, Ferrari'nin geçmişteki tekliflerini reddetmiş

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2022, Ferrari için hayal kırıklığı yaratan bir sezon oldu, çünkü başlangıçta şampiyonluk için umut verici görünen takım, sezon ilerledikçe bu tempoyu kaybetti.

Charles Leclerc'in ilk üç yarışın ikisini kazanmasına rağmen dayanıklılık sorunları, strateji ve sürücü hataları; Red Bull'un sezonun ikinci yarısında şampiyonayı domine etmesine ve Ferrari'nin avantajının ortadan kalkmasına yol açtı.

Binotto sezonun ardından Ferrari takım patronu olarak istifasını verirken, Red Bull takım patronu Horner Ferrari'nin geçmişte kendisine Maranello'ya geçmesi için ona bir 'fırsat' sunduğunu ancak kendisinin bunu saygıyla reddettiğini açıkladı.

Horner, Red Bull'un 2005 yılında Formula 1'e katılmasından bu yana takım patronu ve takıma oldukça sadık.

Auto Motor und Sport'un Ferrari gibi başka bir takımın kendisine hiç cazip gelip gelmediği sorusuna Horner şu yanıtı verdi: "Dürüst olmak gerekirse hayır, çünkü en başından beri buradayım [Red Bull]. Kendimi takıma karşı çok sorumlu hissediyorum."

"Birlikte çalıştığım harika bir ekip var, sanırım hiçbir zaman başka bir takım bana cazip gelmedi. Red Bull'a ve buradaki insanlara karşı bir sadakat hissediyorum. Böylesine harika bir ekiple çalışırken neden başka bir yerde olmak isteyeyim ki?"

Mattia Binotto, Ferrari Fotoğraf: Erik Junius

"Ferrari'den teklif almak son derece gurur verici, onlar harika bir takım ve eminim 2023'te çok rekabetçi olacaklar."

Binotto'nun Ferrari'den ayrılması üzerine Horner'a, takım patronu olmadan önce Ferrari'nin motor departmanının başında olan İtalyan için Red Bull'da potansiyel bir görev olup olmadığı soruldu.

Ancak Horner bu olasılığı reddederek Binotto'nun Formula 1'de kalmak istiyorsa 'daha aşağılara bakması gerektiğini' söyledi.

Horner, "[Binotto'nun] nasıl bir rol üstleneceğini bilmiyorum."

"Açıkçası, geçen yıl Ferrari'de olmak onun için zordu çünkü ileriye doğru büyük bir adım attılar."

"Ancak, belki de onun için gridin daha aşağısında başka fırsatlar vardır." dedi.