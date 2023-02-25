Horner: "Ferrari'nin aracı çok hızlı görünüyor"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Ferrari'nin çok hızlı bir aracı olduğunu söylerken, Mercedes'in "kapalı kutu" olduğu görüşünde.
Red Bull Racing, testlerin ilk üç gününde çok iyi bir izlenim bıraktı ve takım patronu Christian Horner, tüm çalışmaların plana göre gittiğini doğruladı fakat güç dengesini değerlendirmekten kaçınıyor.
Horner, "Testler sırasında çok sayıda tur attık, birçok farklı seçeneği denedik ve aracın çalışma şekli konusunda veriler topladık."
"Tur zamanlarını ayrıntılı olarak yorumlamak zor çünkü rakip takımların hangi programları izlediğini bilmiyoruz. Dolayısıyla tamamen kendi sorunlarımızı çözmeye odaklanmış durumdayız."
"Genel olarak araçla ilgili her şey yolunda görünüyor. Bugün RB19'un direksiyonunda Sergio Perez var ve verdiği bilgiler Max Verstappen'in verdikleriyle oldukça benzer."
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
"Bu sevindirici, çünkü garajımızın her iki tarafında da aracın gelecekte hangi gelişim yönünü takip etmesi gerektiği konusunda benzer görüşler var."
"Güç dengesi gelirsek, açıkçası bu konuda konuşmanın zor olduğunu düşünüyorum fakat Ferrari'nin çok hızlı bir aracı olduğu görülüyor."
"Mercedes'in performansını değerlendirmek daha zor. Bakalım gerçek potansiyellerini saklıyorlar mı?"
"Aston Martin'in çok iyi bir izlenim bıraktığını söylemek lazım, Fernando Alonso oldukça rekabetçi görünüyor."
"Neler olacağını göreceğiz. Bu yıl özel bir baskı hissediyoruz çünkü geçen yıl sekiz yıl sonra takımlar şampiyonluğunu kazandık."
"Red Bull Racing'deki herkes bu garaja girerken gurur duyuyor ve bu baskı, iki şampiyonada birden en üst sırada yer almak istememizle ilgili."
"Ancak takım gerçekten savaşıyor, herkes son derece motive ve ilk yarışı sabırsızlıkla bekliyor." dedi.
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