Horner: "Ferrari yarışta bizden daha hızlıydı"

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Red Bull bu yıl bazı yarışların aksine Avusturya'da lastik aşınması anlamında oldukça kötü görünüyordu ve Max Verstappen, özellikle yarışın son bölümüne kadar hep Charles Leclerc'ten daha fazla sorun yaşadı.

Leclerc, Verstappen'i rahat şekilde geçti ve son bölümde yaşadığı soruna rağmen galibiyete ulaşan taraf oldu.

Yarışın ardından konuşan Red Bull patronu Horner, Ferrari'nin yarış temposu anlamında kendilerinden daha güçlü göründüğünü kabul etti.

Horner, şöyle dedi: "Ferrari bu hafta sonu çok önemli puanlar kazandı. Bu açıdan öncelikle onları tebrik ediyoruz."

"Yarışın çoğunluğunda onların aracı bizimkinden daha hızlıydı. Bitiş çizgisine yaklaştıkça Max farkı kapatmayı başardı. Fakat yarışın geri kalanı zordu. Özellikle ilk bölümün ortasında lastik aşınması çok yüksekti ve bu konuda hiçbir şey yapamadık."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Görünüşe göre Ferrari aracı lastiklere bu kadar baskı uygulamıyor. Ayrıca, onlara daha fazla strateji seçeneği sunan bir hız avantajına da sahipler." "Hızımız bitiş çizgisine yaklaştıkça gelişti, bu sayede Max en iyi turu da attı. Fakat sprint yarışında göstermeyi başardığımız hıza sahip değildik. Bunun neyle bağlantılı olduğunu anlamamız gerekiyor." "Her şeye rağmen bu hafta sonu sadece beş puan kaybettik, ki bu o kadar da kötü değil." "Şampiyonadaki avantajımız büyük ama Ferrari hızlı görünüyor, bu yüzden zorlamaya devam etmeliyiz. Geri düşmeyi göze alamayız." "Bugün Max tüm gücüyle savaştı, bitiş çizgisine doğru neredeyse geri dönüyorduk ama bu yeterli değildi." George Russell ve Sergio Pérez arasındaki ilk tur temasına da değinen Horner, "Bence Mercedes, dördüncü virajda araçlarımızın onları dış taraftan geçmesinden hoşlanmıyor!" "Sergio'nun böyle bir şey yaşaması üzücü, çünkü zaten öne geçmişti. Bu olay bana birkaç yıl önce Alex Albon'la olan olayı hatırlattı." "Sergio'nun aracı ciddi şekilde hasar gördü. Puan kazanma şansı kalmamıştı. Bu yüzden motor ömründen tasarruf etmek için onu yarıştan çekmeye karar verdik." dedi.