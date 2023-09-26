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Horner: "Ferrari ve Mercedes'in bu yıl daha iyi olmasını bekliyorduk"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Ferrari ve Mercedes'in bu yıl ilerleme kaydedemesine şaşırdığını gizlemiyor.

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Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

RB19'un bu yılki güçlü performansı rakip takımları şaşırttı hatta Red Bull'un kendisini bile şaşırttı.

Milton Keynes merkezli takım, piste çıkardığı ilk andan itibaren hızlı bir araca sahip olacağını biliyordu ancak yaz tatilinden önceki tüm yarışları kazanmayı onlar da beklemiyordu.

Red Bull takım patronu Christian Horner özellikle rakip takımların geçen yıldan daha güçlü olmasını beklediklerini fakat bunun olmamasının şaşırtıcı olduğunu belirtti."

ESPN'e konuşan Horner, "Ferrari'nin geçen yıldan daha iyi olmasını, Mercedes'in de mücadeleye katılmasını bekliyorduk."

"Rakiplerimize kıyasla bu kadar rekabetçi olmamız beni çok şaşırttı."

"Elbette Şubat ayında hızlı bir aracımız olduğunu biliyorduk, bunu rekabetçi tur zamanlarından görebiliyorduk."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yine de hiçbirimizin aracın gerçekten bu kadar hızlı olduğunu düşündüğünü sanmıyorum."

"O noktada Aston Martin bize en yakın gibi görünüyordu."

"Mercedes en iyi durumda görünmüyordu çünkü konseptleri konusunda oldukça cesur davranmışlardı."

"Geçen yıl Bahreyn'de dayanıklılık sorunu yaşamış ve kaybetmiştik, bu yıl bunu düzeltmeye kararlıydık." dedi.

Başarının sırrı sorulduğunda Horner, "Bence başarının sırrı şirket içindeki çalışma kültürü. Çünkü burada çok olumlu bir tutum var."

"Herkes kazanmayı seviyor ve elde ettiğimiz her bir başarıyı kutluyoruz."

"Yükselmeye çalıştığımız bazı zor yıllar geçirdik ama kimse hedefini gözden kaçırmadı." dedi.

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F1'in son yıllardaki en büyük sorunlarından biri, 2026'da daha da kötüleşecek

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