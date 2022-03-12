Horner: "Ferrari şu anda en iyi takım olarak öne çıkıyor"

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Ferrari, Barselona ve Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerde, her türlü şartta çok iyi performans ortaya koydu.

Red Bull takım patronu Christian Horner, dün verdiği demeçte Ferrari'nin şu anda çok iyi göründüğünü kabul etti fakat net bir yorum yapmak için erken olduğunu belirtti.

Horner şöyle konuştu: "Şu anda nerede olduğumuzla alakalı söyleyebileceğim tek şey, Bahreyn'de olduğumuz!"

"Performans tahmini yapmak imkansız fakat şu ana kadar gördüklerimize bakarsak, günün her anında önde olan bir Ferrari var ve şu anda en rekabetçi araç onlar ya da en azından sınırları zorlaması en kolay araca sahipler."

"Mercedes'in nerede olduğunu söylemek zor çünkü tamamen farklı bir iş yapıyorlar. McLaren da iyi görünüyor. Yine de nerede olduğumuzu söylemek çok zor."

Horner, tüm araçların ilgi çekici yanları olduğunu belirtiyor.

"Araçların hepsinin güzel göründüğünü söyleyebilirim. Yeni düzenlemelere geçtik ve tamamen yeni şasiler var. Şimdi her şey takımların gelişimine ve hazırladıkları güncellemeleri piste getirme hızlarına bağlı."

"Mercedes'in sahip olduğu konsept diğerlerine kıyasla tamamen zıt. Onları nereye götüreceğine dair hiçbir fikrim yok ama Formula 1'deyiz. Özellikle ilk yarışlarda sürekli güncellemeler gelecek."

"Sonuç olarak Mercedes aracının diğerlerinden çok farklı olduğunu söylemekten başka bir sonuç çıkarmak mümkün değil. Az önce dediğim gibi, bana göre şu anda pistte en oturaklı araç Ferrari. Ayrıca onlarından kendilerinden çok emin bir test dönemi geçirdiğini düşünüyorum. Barselona'da durum böyleydi ve aynı şey Bahreyn'de devam ediyor. Araçlarının pistte her zaman çok rekabetçi göründüğünü söyleyebilirim."

"Yine de bu araçların gelişim sürecinin daha başındayız ve gelişim süreci son derece yoğun olacak. Dolayısıyla gelişim hızı artacak. Bu yıl Mercedes'in çok güçlü olacağını eminim, buna hiç şüphe yok." Helmut Marko da dün, "Ferrari şu anda en hızlısı, sonra biz geliyoruz. Arkamızda ise Mercedes ve McLaren var. Şimdilik görüntü bu." demişti.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images