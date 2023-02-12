Horner: "Ferrari motor tarafında 'kaçınılmaz olarak' daha güçlü olacak"
Christian Horner, Ferrari'nin 2023 Formula 1 sezonunda motoru daha agresif modlarda kullanarak daha fazla güç elde edebileceğini düşünüyor.
Ferrari ve Mercedes yıl boyunca düzlüklerde hep sorun yaşarken, Red Bull tam tersi şekilde oldukça iyi bir durumdaydı.
Temel olarak bunun arkasındaki sebebin sürüklenme veya hava direnci olduğu düşünülüyor. Adrian Newey sayesinde Red Bull çok verimli bir araca sahipti ve bu da takımın düzlüklerde kolayca iyi bir düzlük hızına sahip olmasını sağladı. Haliyle Red Bull, pistten piste istediği ayarları tercih edebildi ve bu sayede pek çok avantaj kazandı.
Ferrari düzlüklerde Red Bull'la mücadele edebilmek için yere basma gücünü düşürmek zorunda kaldı ve bu da lastik aşınmasını etkiledi.
Hikayenin bir diğer kısmı da motorun kendisiydi. Red Bull ve dolayısıyla Honda, E10 yakıtına geçişi iyi şekilde gerçekleştirdi ve yıl boyunca oldukça iyi bir seviyedeydi. Oysa Ferrari, temel olarak güçlü bir motora sahip olsa da, dayanıklılık problemleri yaşadı.
Fakat İtalyan üretici, tıpkı Renault gibi bilerek bu yolu tercih etti çünkü 2022 yılında güç ünitesi gelişimi donduruldu. Eğer güç tarafında büyük bir atılım yapamasalardı, 2025 sonuna kadar performans kazanmak için çalışma yapamayacaklardı. Bu yüzden riskler aldılar.
FIA, dayanıklılık güncellemesi yapılmasına izin verdiği için de Ferrari, bu sorunları çözmeyi ve motoru daha fazla güçte çalıştırmayı planlıyor.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Bu nedenle Red Bull takım patronu Christian Horner, performans güncellemesi yapmasa dahi güçlü bir Ferrari bekliyor.
Auto Motor und Sport'a konuşan Horner, "Motorlar dondurulmuş durumda ve aynı şey yakıt için de geçerli. Dolayısıyla yeni şeylere izin verilmiyor."
"Yani, kâğıt üzerinde kimse daha fazla beygir gücü kazanamaz."
"Fakat Ferrari'nin geçen yıl dayanıklılık sorunları yaşadığı açık. Eğer bu sorunları çözdülerse, bu yıl aynı motordan daha fazlasını elde edebilecekler."
"Bu da kaçınılmaz olarak Ferrari'nin ilerleme kaydetmesini sağlayacak." dedi.
Tabii ki asıl soru Ferrari'nin ne kadar ilerleme kaydedeceği ve Red Bull'un Honda motoruyla buna nasıl karşılık verebileceği.
Peki Red Bull daha agresif motor modları kullanabilir mi?
Horner, "Bence Ferrari'nin çok daha fazla alanı var."
"Hepimiz geçen yıl dayanıklılık sorunlarından sonra motoru gerçekten kıstıklarını gördük. Bu nedenle, motorda daha da fazlasına sahip olduklarını biliyoruz."
"Oysa biz sadece küçük dayanıklılık sorunları yaşadık, kesinlikle Ferrari kadar değildi." dedi.
Dolayısıyla Horner, Red Bull-Honda'nın dayanıklılık müdahaleleriyle de çok büyük adımlar atmasını beklemiyor.
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