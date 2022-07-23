Horner: "Ferrari motor gücünü biraz daha fazla açmış görünüyor"

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Red Bull, Fransa'da güçlü olabilecekleri düşünülmesine rağmen cuma günü epey geride kalmış ve taraftarlarını endişelendirmişti.

Max Verstappen günü 0.5 saniye geride üçüncü kapatırken, Sergio Perez daha da geride kaldı ve 10. en iyi zamanı yaptı.

Fakat Red Bull patronu Horner'a göre Ferrari ile aradaki bu büyük fark gerçeği yansıtmıyor.

Horner şöyle dedi: "Gördüğümüz üzere Ferrari bu hafta sonu yine çok rekabetçi durumda, aslında yılın başından beri hızlı bir araçları var. Fakat bugün tek turda motorun gücünü biraz daha fazla açmış gibi görünüyorlar."

"Yumuşak ve orta hamurda -sadece beş tur attığımız- uzun sürüşler de dahil olmak üzere gayet rekabetçiydik. Kendi adımıza pek çok yararlı veri topladık."

"Birinci ve ikinci sektörlerde iyiyiz. Üçüncü sektörde ise yapılması gereken bazı işler var. Bu akşam bakacağımız şey bu olacak. Orada biraz zaman kaybediyoruz. Ferrari biraz daha fazla yere basma gücüyle sürüş yapıyor, bu yüzden bu uzun virajda tur zamanı kazanıyorlar."

"Yine de Ferrari ile yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bütün yıl çok heyecan verici geçti. Bu hafta sonu aynı şeyin olmaması için hiçbir sebep yok. Gridin ön sıralarında olacağız."

Perez'in geride kalmasıyla alakalı soruya Horner, "Verstappen'le kıyaslandığında farklı bir program üzerinde çalışıyordu. Bu gecenin ardından daha yakın olacak."

"Şimdi her iki araçla topladığımız verileri birleştireceğiz ve tüm bunları analiz edeceğiz."

"Sürücülerimiz son sektörde aracın ön tarafının davranışlarından memnun değildi. Lastikler orada çok zorlanıyor. Bunun üzerinde doğru şekilde çalışmamız gerekiyor." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images