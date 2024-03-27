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Formula 1 Avustralya GP

Horner: "Ferrari lastik aşınması konusunda daha iyi"

Red Bull Racing takım patronu Christian Horner, Ferrari'nin lastik aşınması konusunda kendilerinden daha iyi durumda olduğunu düşünüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
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Podyum: Yarışın galibi Carlos Sainz, Ferrari

Podyum: Yarışın galibi Carlos Sainz, Ferrari

Ferrari

Ferrari, ilk üç yarışın tamamında podyuma çıkmayı başaran tek takım olurken, geçen hafta sonu Avustralya'da bu yılki ilk zaferini elde etti.

Red Bull Racing takım patronu Christian Horner, Melbourne'de gösterdikleri güçlü performans sonrası Ferrari'nin lastikleri daha iyi yönettiğini iddia etti.

Horner'a göre Red Bull'un bu alanda kendisini geliştirmesi şart.

Horner, "Ferrari lastik aşınmasıyla daha iyi başa çıkıyor, bu alanda özellikle güçlüler."

"Melbourne'de güçlü olmaları tesadüf değil ve bizim de bu alanda gelişmemiz gerekiyor."

"Ferrari'nin güçlü bir takımı, iki hızlı pilotu ve iyi bir aracı var. Biz zorlandık, onlar da bundan faydalandılar."

"Cuma günü epey sorun yaşadık ama takım tüm bunların üstesinden geldi ve Max sıralamalarda iyi bir performans sergiledi."

"Formasyon turunda da dengeden çok memnun olduğunu söyledi."

"Yine de Ferrari bu hafta sonu çok güçlüydü - bu yüzden galibiyetinden dolayı Carlos'u tebrik ediyorum." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

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