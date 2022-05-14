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Horner: "Ferrari ile şampiyonluk mücadelesinde daha az iğneleme var"

Red Bull takım patronu Christian Horner, bu yıl Ferrari ile girdikleri şampiyonluk mücadelesinde, 2021'de Mercedes'le yaşadıklarına kıyasla çok daha az iğneleme olduğunu söyledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Horner: "Ferrari ile şampiyonluk mücadelesinde daha az iğneleme var"
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Geçtiğimiz sezon, Horner ve Mercedes takım patronu Toto Wolff arasındaki mücadele, bazen söz dalaşına girdikleri için zaman zaman son derece kişiselleşmişti.

Fakat bu yıl, Red Bull ve Ferrari arasındaki mücadele çok yakın olsa da henüz düşmanlığa dair bir işaret görülmedi.

Bu yıl Ferrari ile mücadelenin, 2021'de Wolff ile çatışmalarına kıyasla ne kadar farklı olduğu sorulan Horner şunları söyledi: "Mattia iyi bir adam. Bu yüzden, farklı türden bir rekabet var."

"Fakat Toto elenmiş gibi bahsediyorsunuz. Kendini toparlaması ve gösteriye geri dönmesi için çok fazla zaman var. Fakat biz kendimize odaklanmış durumdayız. Diğer 9 takımın tamamı, bizim rakiplerimiz."

"Geçtiğimiz yıl çok fazla iğneleme vardı, pist dışında ve pistte çok fazla şey oluyordu. Bu yıl ise daha çok pistte olanlara odaklanılmış gibi görünüyor. Bence Charles ve Max arasındaki mücadele harika."

"İlk yarışlar efsaneydi. Bu sezon boyunca devam ederse, daha rekabetçi bir noktaya gelindikçe kaçınılmaz olarak işler kızışacak. Fakat şimdiye kadar gördüklerimiz kesinlikle çok saygılı, sert ama adil yarışlardı. Söylediğim gibi, bence yakın zamanda Mercedes'i de aramızda göreceksiniz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu yılın şampiyonluk mücadelesindeki önemli farklardan biri de, Charles Leclerc ve Max Verstappen'in, karting günlerinden bu yana birbirleriyle mücadele ettikleri için ilişkilerinin iyi olması.

Geçtiğimiz sezon, Verstappen ve Hamilton arasındaki gerginlik Britanya ve İtalya Grand Prix'lerindeki tartışmalı kazaların ardından artmıştı.

Horner, Miami'de Leclerc ve Verstappen arasındaki saygının hayranlık uyandırıcı olduğunu söyledi.

Horner, "Ferrari ile çok yakınız, harika yarışlar oldu ve Leclerc ve Max arasında büyük bir saygı olduğunu görebiliyorsunuz."

“Birbirleriyle yarışmaktan keyif alıyorlar, bunu görebiliyorsunuz ve geçen yılki gibi bir başka rekabetçi yıl için daha olmamasını umuyordum. Fakat görünüşe göre bu da sonuna kadar gidebilir." dedi.

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