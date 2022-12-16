Horner: "Ferrari ile mücadelede Imola'daki duble sayesinde psikolojik üstünlük sağladık"

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Ferrari, sezonun ilk üç yarışının ikisinde Charles Leclerc ile iki galibiyet bir ikincilik alarak şampiyonluk mücadelesine ortak olmuştu.

Red Bull pilotu Max Verstappen, Leclerc'in kazandığı iki yarışı yakıt pompası sorunlarıyla tamamlayamazken, takımın diğer pilotu Sergio Perez de Bahreyn'de aynı sorunla yolda kalmıştı.

Tüm bunların üzerine henüz daha ilk üç yarışın ardından Ferrari'nin şampiyonluk mücadelesi yolunda Leclerc için takım emri verip vermeyeceği konuşulmaya başlandı.

Ferrari kendi ülkesindeki ilk yarışa büyük umutlarla gelmişti ancak Red Bull daha iyi olan taraftı. Verstappen önce Sprint yarışını, ardından hem ıslak hem de kuru zeminde geçen ana yarışı kazanmış, Perez ise ikinci olmuştu.

Horner, Ferrari'nin sene başında daha iyi bir araca sahip olduğunu ancak kendi talihleri açısından Imola'nın dönüm noktalarından birisi olduğunu söyledi.

Horner, "Onlarla bağlantı halinde kaldık ve bu çok önemliydi."

"Bizim şampiyonamız 21 yarış üzerinden koşuldu çünkü ilk yarışta iki araçla birden yolda kaldık. Bu yüzden onlara yakın durmalıydık."

"Bana göre bizim için kritik olan yarışlardan birisi Imola'ydı. Sprint yarışı vardı, her iki yarışı kazandık ve Ferrari'nin kendi evinde 1-2 sonucunu elde ettik. Bu, psikolojik açıdan hem bizim hem de onlar için büyük bir olaydı."

"Aracımızı geliştirdik, iyileştik ve biraz ağırlıktan kurtulduk. Araç hafifleşti! Ardından hız geldi. Ekibimiz sene boyunca harikaydı." dedi.

Imola, Red Bull için art arda 6 galibiyetlik bir serinin başlangıcı oldu. Bu seri, Carlos Sainz'ın Britanya GP'de aldığı zaferle sona erdi ancak o ana kadar Verstappen, en yakın rakibi Leclerc önünde 43 puan öne geçmeyi başarmıştı.

Verstappen de Imola'dan itibaren şampiyonluğu kazanabileceklerini düşünmeye başladığını, özellikle Avustralya'da yarış dışı kalmasının ardından gösterdikleri reaksiyonun kritik olduğunu söyledi.

Verstappen, "Avustralya'daki zorlu hafta sonundan ardından geri dönüş şeklimiz ve Imola'da geçirdiğimiz hafta sonu inanılmazdı."

"Çok fazla potansiyelimizin olduğunu biliyordum ancak o ana kadar yakalamamız gereken bir noktaya geldik. Sonrasında aracımızı sürekli olarak doğru bir şekilde geliştirdik ve aynı zamanda yavaş yavaş aracımız inceldi. Bu iyiydi."

"Sonrasında takım olarak çok fazla inanılmaz yarışımız oldu. Tam olarak ne zaman oldu söyleyemem ancak Imola'dan sonra şampiyonluk için iyi bir fırsatımız olduğundan emindim." dedi.