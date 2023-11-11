Horner: "Ferrari başarı istiyorsa 'yarış takımı' olmak zorunda"
Red Bull'un takım patronu Christian Horner, Ferrari'nin başarılı olmak için yarış takımı olarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyor.
2008 yılından bu yana herhangi bir F1 şampiyonluğu kazanamayan Ferrari'nin bu kötü seriye ne zaman son vereceği merak konusu.
Bu yıl sadece Singapur'da galibiyet alabilen İtalyan ekip, geçen yıldan daha kötü bir sezon geçiriyor ve şampiyonayı üçüncü sırada götürüyor.
Ferrari'nin tarihine bakıldığında zaman zaman böyle dönemler geçirdikleri görülüyor.
2005'ten bu yana Red Bull'un başında yer alan Christian Horner, bu durumu Ferrari'nin bir yarış takımı olmamasına bağlıyor.
Eff Won podcast'inde konuşan Horner'a göre İtalya'da Ferrari'ye yönelik çok fazla baskı var.
Horner, "Bence Ferrari'nin en büyük sorunu ulusal bir takım olması. Oysa yeniden bir yarış takımı olmaları gerekiyor."
"Bu bir İtalyan şirketi ve muhtemelen en tepede çok fazla insan var. Herkes bir şeylere dahil oluyor ve söz hakkı istiyor."
"Dışarıdan bakıldığında güçlü yanlarımızdan biri hızlı hareket etmemiz, hızlı kararlar almamız ve bunlara bağlı kalmamız. Eğer yanlış bir karar verirsek, kararımızı değiştirebiliyoruz."
"Bence gazetelerin -bile- orada olanlar üzerinde çok büyük bir etkisi var. Bu yüzden Ferrari'de büyük bir baskıyla karşılaşıyorsunuz." dedi.
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