Horner: "Ferrari, Austin'e büyük bir güncelleme getirecek"
Christian Horner, başta Ferrari olmak üzere büyük takımların hepsinin Austin'e güncelleme getireceğini söylüyor.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Verstappen, Red Bull'un geriye düştüğü son dönemde RB20'deki denge sorunlarından şikayetçi oldu.
Ancak takım, bu sorunları ele almak ve ivmeyi yeniden kazanmak için bir sonraki yarış olan Austin'deki Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si için birtakım güncellemeler planlıyor.
Red Bull takım patronu Christian Horner, F1 Nation podcast yayınında Red Bull'un COTA güncellemesine ilişkin umutları sorulduğunda şunları söyledi: "Bence tüm takımlar Austin'e bir şeyler getirecek."
"Ferrari'nin büyük bir şey getireceğini duydum. Bence Mercedes, McLaren, ve diğer takımlar da bir şeyler getirecek."
Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner, pit duvarında otururken pit şeridine bakıyor
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
"Monza'dan bu yana net bir resim elde etmeye başladığımız anlayış üzerine inşa etmek ve Austin'e dengeli bir araçla gitmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki pilota güven veren şey araçtaki dengedir."
"Austin pistindeki ilk sektör çok yüksek hızda koşuluyor. Pistin bir bölümünü de yeniden kapladılar, bu yüzden başka bir değişken daha var. Bu bir sprint hafta sonu, bu yüzden yavaş değil hızlı başlamamız ve tüm bu unsurları göz önünde bulundurmanız gerekiyor."
"Tüm ekibimiz sorunları anlamak, bunları ele almak ve Austin için araçta umduğumuz çözümleri bulmak için inanılmaz derecede sıkı çalışıyor."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Hamilton: "Mercedes'in tutarsız formu 'golf oynamaya' benziyor"
Sainz, Binotto'nun Hamilton yorumu hakkında: "Bunu gerçekten söyledi mi?"
Vowles: "Williams, Newey gibi biri için hazır değildi"
Haas, Toyota ile yapılan dev anlaşmanın ardından yeni bir resmi ortağını daha duyurdu
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar