Horner: "Ferrari, Austin'e büyük bir güncelleme getirecek"

Verstappen, Red Bull'un geriye düştüğü son dönemde RB20'deki denge sorunlarından şikayetçi oldu.

Ancak takım, bu sorunları ele almak ve ivmeyi yeniden kazanmak için bir sonraki yarış olan Austin'deki Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si için birtakım güncellemeler planlıyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner, F1 Nation podcast yayınında Red Bull'un COTA güncellemesine ilişkin umutları sorulduğunda şunları söyledi: "Bence tüm takımlar Austin'e bir şeyler getirecek."

"Ferrari'nin büyük bir şey getireceğini duydum. Bence Mercedes, McLaren, ve diğer takımlar da bir şeyler getirecek."

Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner, pit duvarında otururken pit şeridine bakıyor Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Monza'dan bu yana net bir resim elde etmeye başladığımız anlayış üzerine inşa etmek ve Austin'e dengeli bir araçla gitmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki pilota güven veren şey araçtaki dengedir."

"Austin pistindeki ilk sektör çok yüksek hızda koşuluyor. Pistin bir bölümünü de yeniden kapladılar, bu yüzden başka bir değişken daha var. Bu bir sprint hafta sonu, bu yüzden yavaş değil hızlı başlamamız ve tüm bu unsurları göz önünde bulundurmanız gerekiyor."

"Tüm ekibimiz sorunları anlamak, bunları ele almak ve Austin için araçta umduğumuz çözümleri bulmak için inanılmaz derecede sıkı çalışıyor."