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Formula 1 Abu Dabi GP
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Horner: "Ferrari, Abu Dabi'de doğru bir şey yaptı ama 'eksik' yaptı"

Christian Horner, Charles Leclerc'in Abu Dabi'de Sergio Perez'in kendisini geçmesine izin vererek doğru bir karar verdiğini, ancak George Russell'ı arkasında tutmadığı için sadece 'işin yarısını' yaptığını söyledi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Leclerc, 2023 şampiyonasının son turlarına girilirken Yas Marina pistinde Perez ve Russell'ın önünde ikinci sırada yer alıyordu.

Ancak Perez'in Lando Norris ile çarpıştığı için beş saniye ceza alması nedeniyle, yarış bu şekilde biterse Russell üçüncü olacak ve Mercedes Ferrari'yi geçerek şampiyonada ikinciliğe yükselecekti.

Bu nedenle Monakolu pilot, Russell'ın beş saniye ya da daha fazla önüne geçebileceği umuduyla ikinciliği Perez'e verme kararı aldı.

Telsizden "Eğer beş saniyeden az kalırsa, ona hava koridoru vereceğim ve son sektörde geçmesine izin vereceğim."  dedi.

Leclerc kasıtlı olarak yavaşladı ve Perez ikinci sıraya yükseldi. Leclerc'in daha sonra Russell'ı arkasında tutarak yavaşlatacağı düşünülüyordu, ancak bunu yapmamayı tercih etti.

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Horner Ferrari'nin bu yüzden Mercedes'i geçip ikinci olamadığını söylüyor.

"Ferrari'nin pozisyonu açısından bu, yapılması gereken mantıklı bir şeydi."

"Sorun şu ki onlar işin sadece yarısını yaptılar."

"Bence Charles'ın o ekstra saniyeyi elde etmek için George'u biraz daha geride tutması gerekiyordu."

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Leclerc'in taktiklerinde daha agresif olabileceği konusunda hemfikir.

Sky F1'e verdiği demeçte Vasseur, "Charles biraz daha agresif olabilir ve Russell'ı yavaşlatmaya çalışabilirdi." 

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, celebrates in Parc Ferme

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, celebrates in Parc Ferme

"Ancak diğer taraftan, takım için yarışı olumlu bir şekilde bitirmenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Charles yarışta ikinci oldu ve yarışı bu şekilde bitirmek bence gelecek yıl için ilk iyi adım." dedi.

Leclerc, Perez'in Russell'ı geçmesi halinde ikinciliği Red Bull pilotuna vermenin, Takımlar Şampiyonası'nda öne geçmek için en iyi şansı olacağını  birkaç tur önce fark ettiğini söylüyor.

"Bunu, beş saniye cezanın farkına vardığımda düşündüm."

"Sonra sürekli George ve Checo arasındaki farkı soruyordum. Sonra bana Checo'nun George'u geçtiğini söylediler, bu yüzden Checo'nun arkamda olduğunu ve en iyi şansının DRS'yi benden almak ve George'dan mümkün olduğunca uzaklaşmaya çalışmak olduğunu biliyordum."

"Bu yüzden mühendisimle aramızda epey bir tartışma oldu. Planımın bu olduğunu ona da bildirdim ama işe yaramadı."

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