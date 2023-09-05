Horner: "Fabrikaya yeni bir kupa dolabı yaptırmak zorundayız!"
Bu sezonki tüm yarışları kazanma serisini sürdüren Red Bull'da takım patronu Christian Horner, fabrikada kupaları koydukları dolabın kapasitesini aştığını söylüyor.
İtalya'da ikinci sıradan başladığı yarışta Ferrari pilotlarını yenmeyi ve damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başaran Verstappen, bu sezonki 12, arka arkaya 10. galibiyetine ulaştı.
Red Bull böylece bu sezonki 14. yarışta da yenilgi yüzü görmezken, yeni kuralların devrede olduğu 36. yarışta 31. galibiyetine ulaştı.
Tüm bu başarıların kendisini gururlandırdığını söyleyen Horner, mevcut kupa dolabının ağzına kadar dolduğunu ve yeni bir dolap yaptıracaklarını da belirtiyor.
Horner, "Evet, yeni bir kupa dolabına ihtiyacımız olacak, ancak bu sahip olmaktan mutluluk duyduğumuz bir sorun!"
"Batıl inançları olan bir insanım ve boş dolapları sevmem."
"Aslında yeni bir dolap yaptırmıştık ancak çoktan kapasitesini aşmış vaziyette! Dolayısıyla sezon sonu bu sorunun üstesinden geleceğiz." dedi.
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, celebrate with their team after the race
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Red Bull'un rekorlarla geçen sezonu herkesi etkilemiş sayılmaz, başta da ezeli rakipleri.
İtalya'daki mücadelenin ardından Verstappen'in kırdığı "arka arkaya en çok yarış kazanan isim" rekorunu yorumlayan Wolff, bu rekorları kimsenin umursamadığını söylemişti.
Wolff'ün yorumuna cevaben Horner, "Max inanılmaz bir seviyeye çıktı, sürekli rekorlar kırıyor. Şu anda dünya üzerinde Verstappen'i geride bırakabilecek hiç kimse yok."
"Max'in şu anda yaptıklarını kabul etmeli ve alkışlamalısınız, çok özel başarılara imza atıyor. Bunu küçümsememeliyiz, böyle şeyler çok nadir oluyor."
"Şu an hem kendisi için, hem de takım için müthiş bir dönemdeyiz." dedi.
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