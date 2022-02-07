Horner, F1'in sprint yarışları konusunda karar vermesi gerektiğini düşünüyor

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Pistteki aksiyonu artırmanın başka yollarını arayan Formula 1, geçtiğimiz sezon sprint sıralama yarışları formatını getirdi ve bu format üç yarışta denendi.

Takımlar ise henüz, bu sezon düzenlenmesi önerilen altı sprint yarışının finansmanı konusunda anlaşmaya varmadılar. Mercedes ve Red Bull'un, bu formatın maliyetleri için 5 milyon dolarlık ek bütçe istediği söyleniyor.

Yeni sezonun başlamasına iki aydan sadece biraz daha fazla zaman kalmışken, 2022 sezonunda sprint yarışlarının formatı hakkında hâlâ bir karara ulaşılmadı.

Red Bull takım patronu Horner ise takımların 2022'de ne bekleyeceklerine dair bazı önlemler alındığını görmek istiyor.

Horner, wionews.com'a verdiği röportajda, ''Ben sadeliği savunan biriyim. Sıralamaların ve yarışın, bir Grand Prix'in temel oluşturan unsurlar olduğuna inanıyorum.''

"Geçen yıl yapılan sprint yarışlarının ilginç olduğunu düşünüyorum."

''Bence geçtiğimiz yıl format mükemmel değildi ancak bir şeyi denemezseniz, bilemezsiniz. Bence işleri daha heyecanlı, daha ilginç kılmak için yapılabilecek şeyler var.''

''Ancak biraz geç olmaya başladı ve çok yakın zamanda bir karar verilmesi gerekecek.'' dedi.

Biraz değişiklik katmak için getirilen sprint sıralama formatı, uzun yıllar sonra Cumartesi gününe yapılan ilk değişiklik oldu.

Bu değişikliğe karşı alınan tepkiler ise karışık oldu. Formula 1, geçtiğimiz sezon Silverstone, Monza ve Interlagos'un ağırladığı bu formatın, 2022 sezonunda hangi pistlerde yapılacağını daha doğrulamadı.

2022 Formula 1 sezonu 18-20 Mart tarihlerinde, Sakhir pistinde gerçekleşecek olan Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak.