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Formula 1 / Son dakika

Horner, F1'in farklı ancak çok şiddetli olmasını bekliyor

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Horner, F1'in farklı ancak çok şiddetli olmasını bekliyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
3 Haz 2020 12:59

Red Bull Racing takım patronu Christian Horner, gelecek ay 2020 F1 sezonu başladığında bazı şeylerin farklı olacağını ancak pist üstündeki mücadelenin her zamanki gibi şiddetli olacağını söyledi.

Koronavirüs nedeniyle geciken sezon sonunda 5 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak gibi görünüyor.

2020 Avusturya GP, seyircinin olmadığı ilk yarış olacak ve bunun yanında koronavirüs yayılmasını önlemek için çok ciddi sağlık kontrolleri yapılacak.

Motorsport.com'a konuşan Horner, "Farklı bir yarış, çok farklı bir yarış olacak."

"Ancak 5 kırmızı ışık söndüğünde, pist üstünde olanlar önemli. İşte o zaman yaptığın işe gömülmüş oluyorsun. Etrafınızdaki şeyler farklı olabilir ancak pist üstündeki rekabet her zamanki kadar şiddetli olacak. Herkes pist üstünde yaptıklarına odaklanacak." dedi.

Horner, sezonun Avusturya'da başlaması için Red Bull'un gösterdiği çabayı takdir etti.

Horner, "Sonunda yarışacak olmamız ve takvimdeki tarihlerin doğrulanmış olması harika haber. Red Bull takvimin başlaması için çok yoğun çalıştı. Bu yüzden ilk iki yarış için onların hakkını vermeliyiz."

"Onlar Avrupa'daki diğer yarışlar için taslak olarak kullanılacak. Tekrar yarışacağımız için heyecanlıyız. Takvimde bir şeylerin olması harika. Artık bir şeylere odaklanabileceğiz."

"Bu sene için iyi bir aracımız var ve neler yapabileceğimizi Avustralya'da görememiş olmamız üzücü. Bunun için iyi ekipmanlara sahibiz." dedi.

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Editör Jonathan Noble

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