Horner, F1'in farklı ancak çok şiddetli olmasını bekliyor

Koronavirüs nedeniyle geciken sezon sonunda 5 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak gibi görünüyor.

2020 Avusturya GP, seyircinin olmadığı ilk yarış olacak ve bunun yanında koronavirüs yayılmasını önlemek için çok ciddi sağlık kontrolleri yapılacak.

Motorsport.com'a konuşan Horner, "Farklı bir yarış, çok farklı bir yarış olacak."

"Ancak 5 kırmızı ışık söndüğünde, pist üstünde olanlar önemli. İşte o zaman yaptığın işe gömülmüş oluyorsun. Etrafınızdaki şeyler farklı olabilir ancak pist üstündeki rekabet her zamanki kadar şiddetli olacak. Herkes pist üstünde yaptıklarına odaklanacak." dedi.

Horner, sezonun Avusturya'da başlaması için Red Bull'un gösterdiği çabayı takdir etti.

Horner, "Sonunda yarışacak olmamız ve takvimdeki tarihlerin doğrulanmış olması harika haber. Red Bull takvimin başlaması için çok yoğun çalıştı. Bu yüzden ilk iki yarış için onların hakkını vermeliyiz."

"Onlar Avrupa'daki diğer yarışlar için taslak olarak kullanılacak. Tekrar yarışacağımız için heyecanlıyız. Takvimde bir şeylerin olması harika. Artık bir şeylere odaklanabileceğiz."

"Bu sene için iyi bir aracımız var ve neler yapabileceğimizi Avustralya'da görememiş olmamız üzücü. Bunun için iyi ekipmanlara sahibiz." dedi.