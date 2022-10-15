Horner, F1'deki kariyeri öncesi çocukluk hayalini açıkladı

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Red Bull Takım Patronu Christian Horner, 1999'da motor sporlarında liderliğe odaklanmak için yarış kariyerine ara vermeye karar verdikten sonra; 2005'ten beri takımın patronu olarak görev alıyor.

O zamandan beri takım, altı Formula 1 pilotlar şampiyonluğu ve dört markalar şampiyonluğu elde etti.

Ancak F1'in ticari tarafına girmek her zaman Horner'ın planı değildi. Kariyerinin ilk günlerinde kafasında farklı planlar vardı.

Diary of a CEO podcast'inde Horner, "Ben Evil Knievel olmak istedim, dublör olmak istedim."

"The Fall Guy adlı bir gösteri vardı, Lee Majors büyük bir kamyon ve dublörle etrafta dolaşıyordu, çok beğeniyordum."

"Ama her zaman arabalara ve hıza takıntılıydım, bu da beni küçük yaştan itibaren motor dünyasına hayran bıraktı. 12 yaşındayken para biriktirip kart almaya çalışmıştım."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Sonunda bir gazetenin arkasındaki ilandan ikinci el ve yirmi yıllık bir kart bulduk. Onu çimenlerin üzerinde süremezdim, biz de bir pist aradık ve sonra onunla yarışabileceğimi fark ettim!" dedi.

Horner, daha önce Formula 3 ve Formula 3000'de yarışmış ve babasıyla birlikte yönettiği Arden takımını da burada kurmuştu.

Horner, motor sporları dünyasına girme cesaretinin çoğunun ailesinden geldiğini açıklıyor.

Red Bull takım patronu, "Ailemin büyük bir etkisi vardı. Babam hep arabalarla iç içeydi ve arabalara, motosikletlere ve yarışlara tutkusu vardı. Ayrıca gençliğinde biraz pist görevlisi olarak da çalıştı."

"Annem bizi her zaman hayallerimizi gerçekleştirmemiz için cesaretlendirdi. Çocukluğumuzdan itibaren bize 'ortalama' ile yetinmememiz gerektiğini anlattı ve çok azimliydi."

"Yarış dünyasını on iki yaşında keşfetmem bu sayede oldu, ardından babam ve ben yarış için ülke çapında seyahat ettik, sonra uluslararası hale geldi ve böyle devam etti."

"Kendimi gerçekten hiçbir zaman bir tenisçi ya da başka bir şey olarak görmedim. Sadece yarışmak istedim ve saatlerce yarış videolarını izledim. Tüm detayları inceledim ve her zaman Nigel Mansell'in ne yaptığına yakından baktım."

"Aklınızda bir şey varsa ve onu gerçekten istiyorsanız, o zaman kesinlikle ulaşılabilir. O zaman kendinize bir hedef belirleyin ve buna odaklanın." dedi.