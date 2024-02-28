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Formula 1 Bahreyn GP

Geleceğiyle ilgili karar beklenen Horner, Bahreyn için yola çıktı

Motorsport.com, Red Bull takım patronu Christian Horner'ın Formula 1'in Bahreyn Grand Prix'sine doğru yola çıktığını ve takımdaki geleceğiyle ilgili bir karar vermek üzere olduğunu hakkında bilgiler aldı.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Güncel:
Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Sam Bloxham / Motorsport Images

Horner araştırması

Horner'a dair açılan dava.

Horner, bir kadın çalışan tarafından kendisine yöneltilen iddiaların ardından Red Bull'un ana enerji içecekleri şirketi tarafından kurum içi bir soruşturma altına alındı.

Red Bull konuyu incelemesi için bağımsız bir avukat atadı. Durumun net bir resmini elde etmek için Horner ve olaya karışan diğer kişilerle görüşmeler yapıldı.

Horner konuyla ilgili herhangi bir yanlış davranışta bulunduğunu şiddetle reddetti.

Soruşturmanın başlamasından bu yana Red Bull'dan resmi bir açıklama gelmedi. Ancak soruşturmanın sonucuna ilişkin bir kararın yakın olabileceği ve hatta bu hafta sonu Bahreyn'deki F1 sezon açılışında pist aksiyonunun başlamasından önce gelebileceği öne sürülüyor.

Durumla ilgili büyük bir belirsizlik yaşanırken Horner takım patronu olarak görevine devam etti.

Geçen hafta Bahreyn'de yapılan sezon öncesi testlere katılan Horner, bu hafta da takımın Milton Keynes'teki fabrikasına giderek sezon açılışına yönelik hazırlıklara devam etti.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing at the Press Conference

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing at the Press Conference

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Ardından Bahreyn'e seyahat ettiği ve çarşamba günü geç saatlerde ülkeye varacağı anlaşılıyor.

Bu, Sakhir pistinde gerçekleşecek medya faaliyetlerine katılmak için zamanında varamayacağı anlamına gelse de Horner düzenli olarak bu tür basın günlerini atlıyor ve sadece açılış antrenmanlarından önce piste gidiyor.

Horner'ın Bahreyn'de bulunması, her ne kadar henüz nihai bir karar verilmediğine gösterse de aynı zamanda Red Bull'un kendisini konuyla ilgili herhangi bir suçtan aklama yönünde bir karar alma eğiliminde olduğunu gösterebilir.

Red Bull'un durumundaki belirsizlik takıma yakın olanları tedirgin ederken, gelecekteki motor ortağı Ford, enerji içecekleri şirketine bir mektup yazarak bulgularını mümkün olan en kısa sürede açıklamasını istedi.

Associated Press tarafından görülen bir mektupta Ford CEO'su Jim Farley, "Amerikan otomobil devi, bu meselenin adil ve hakkaniyetli bir şekilde ne zaman çözüleceğine dair sizden bir çözüm ya da net bir işaret gelmemesi nedeniyle giderek daha fazla hayal kırıklığına uğramıştır." 

"Aynı şekilde, kurumsal ortaklarınız olan bizlerle bu konuda tam bir şeffaflık sağlanmamasından dolayı da hayal kırıklığına uğramış durumdayız ve tüm bulguların eksiksiz bir şekilde açıklanmasını bekliyoruz." yazdı.

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