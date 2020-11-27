Horner: "F1'de motorların dondurulmasının kimseye dezavantaj oluşturmaması önemli"

Red Bull, 2021 sonunda Formula 1’den ayrılacak olan güç ünitesi ortağı Honda’nın motorlarını kullanmaya devam edebilmek için motor gelişiminin dondurulmasını istiyor.

Ferrari daha önceden motor gelişiminin dondurulmasına “şiddetli karşı” olduğunu söylerken Cuma günü bu hareketi destekleyeceğini belirtti.

Bu açıklama Ferrari’nin Formula 1’in 2026 için planlanan yeni jenerasyon güç ünitesi tanıtımını 2025’e çekmesi durumunda dondurmayı destekleyeceğini ifade ettiği konuşmalardan sonra geldi.

Red Bull F1 takım patronu Horner da Ferrari’nin dondurmayı desteklemesini “olumlu haber” olarak karşılarken yeni güç ünitesinin tanıtımı sadece birkaç yıl kadar uzaklarındayken yüksek seviyedeki yatırımlara devam etmenin mantıksız olduğunu söyledi.

Horner: “Bence bu Formula 1 için olumlu bir haber.”

“Bence tüm üreticiler, otomotiv endüstrisinin tüm CEO’ları; bu motorların maliyeti ve gereken yatırımların farkında.”

“Özellikle 2026’da gelecek yeni teknolojiyle, belki 2025, bu motorlara yüz milyonlarca dolarlık yatırım yapmaya devam etmek mantıklı görünmüyor.”

Ferrari takım patronu Mattia Binotto Cuma günü desteğini göstermek açısından F1’in herhangi bir dondurmanın sadece motor performansları birbirine yaklaştıktan sonra gerçekleştirilmesini sağlayacak bir sistem getirmesi gerektiğini söyledi.

Horner da Binotto’nun fikirlerine katılarak FIA’nın F1 üreticileri arasında büyük bir performans farkı oluşmasına izin vermemesi gerektiğini söyledi.

Horner: “Eğer birisi kış arası veya sezon içinde düşük performans gösterirse bunu düzeltebilmesi için bir tür mekanizma olması gerek.”

“Öbür türlü dezavantajlı bir durumda bırakıyorsunuz. Fakat maliyet açısından, bizim açımızdan, çok olumlu bir şey.”

Ferrari de Mercedes’e katılarak motor dondurulmasını destekleyen üreticiler arasına girdi. Renault ise önceden teklife karşı olduğunu söylemişti fakat Horner’a göre Fransız üreticinin şu anda teklif lehine olması daha mantıklı.

Horner: “İnsan Renault için de bunun tamamen mantıklı olacağını düşünüyor.”

“Bakalım, Ferrari’nin de bunu desteklemesi heyecan verici.” diyerek sözlerini tamamladı.