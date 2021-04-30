Horner, F1’de gizli oy yöntemine geçilmesinin büyük bir utanç kaynağı olacağını düşünüyor

Brown’ın perşembe günü F1’in durumu hakkında yayınladığı açık mektupta F1 komisyonu toplantılarında gizli oy sistemine geçilmesini talep etti.

McLaren CEO’su bu uygulamanın büyük takımlarla daha küçük takımlar arasındaki sağlıksız ilişkiyi keserek F1’in tamamına fayda sağlayacak şekilde oy vermelerini sağlayacağını söyledi.

Fakat Red Bull takım patronu Horner, takımların bağımsız bir şekilde oy verebilmesi için F1’in böyle bir yola başvurursa bunun bir utanç kaynağı olacağını düşünüyor.

Horner’a Brown’ın mektubu hakkında sorulduğunda Red Bull patronu şöyle yanıt verdi: “Bunu duydum ve bunun sebebinin sadece [güç ünitesi] üreticilerinden kaynaklı baskıdan dolayı olduğunu varsayıyorum ve eğer durum buysa gerçekten utanç verici.”

“Gizli oy yöntemine gerek duyulması bir utanç kaynağı olacaktır ama takımların bunu talep etme hakkı da var.”

“Eğer bağımsız bir şekilde oy kullanılabilmesi için gereken buysa bununla ilgili büyük bir sorunumuz yok.”

Ancak Horner, cuma günkü FIA basın toplantısında bu konu hakkında endişelerini dile getiren tek takım patronuydu çünkü bu gizli oy önerisi Mercedes, Ferrari ve Alpine takımları tarafından da desteklendi.

Toto Wolff, Mercedes’in bir güç ünitesi üreticisi olarak konumlarını asla müşteri takımlarının oyları üzerinde bir baskı yaratmak için kullanmadıklarını söylerken yine de gizli oy sisteminin fayda sağlayabileceğini ekledi.

Wolff şu yorumlarda bulundu: “Gizli oy açısından bu çok kolay.”

“Geçmişe baktığınızda muhtemelen serbest olmadıkları için Toro Rosso’nun aynı Red Bull gibi, Haas’ın da Ferrari gibi oy kullandığını görürsünüz ama biz asla hiçbiri takımı etkimiz altında bırakmaya çalışmadık.”

“Tabii ki de genel bir konu olunca birçok şey tartışılıyor, mesela güç ünitesi yüzünden birçok takım birlikte oy veriyor ve bu takımlar hiçbir zaman diğerinin çıkarına karşı bir oy kullanmıyor.”

“Bu yüzden gizli oy fikri güzel. Franz [Tost] ya da Gunther [Steiner]’ın onlara verilen yönergelere uymayacaklarını zannetmiyorum ama yine bu güzel bir deneme.”

“Hiçbir takım herhangi bir kuruluşun veya bir üreticinin baskısı altında kalmamalıdır.”

Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies, yönetim sisteminde gizli oylamaya izin veren bir mekanizmanın olduğunu ve takımların bu konuda seslerini çıkarmaktan ve harekete geçmekten korkmamaları gerektiğini söyledi.

“Gizli oylama seçeneği uzun zamandır yönetimde bulunuyor."

“Sadece bunu çok sık kullanmıyorduk ve son yıllarda kesinlikle bunu neredeyse hiç yapmadık. Bunu tekrardan kullanabilecek olmak güzel.”

“Bunu sistematik olarak yapıp yapmayacağımıza bakılmaksızın, herhangi bir soruda gizli bir oylama talep etmek takımlara kalmış. Zaten bu, FIA ve F1'in yönetiminde olan bir mekanizma."

“Bundan yanayız. Bir takım oy kullanırken rahat hissetmiyorsa, gizli oylamaya geçildiğinden emin olmalıyız."

“Eğer hep bu şekilde olursa, biz her zaman mutlu oluruz. Bize göre bu spor için iyi bir şey ve kesinlikte destekliyoruz.”

Alpine pistte Renault güç ünitesiyle yarışan tek takım olmasına rağmen yine de bu öneriyi destekliyor. Alpine yöneticisi Marcin Budkowski konu hakkında şunları söyledi: “Bundan yanayız. Bizim için bir şey değiştireceğinden değil ama her takımın kendi çıkarları için ne daha iyi olacaksa o yönde oy kullanması gerektiğini düşünüyoruz.

“Zak’in de dediği gibi geçmişte bazı takımların çıkarlarına ters oy verdiklerine şahit olduk. Bu Formula 1 için iyi bir şey değil.”

“Bunun için dengeyi iyi sağlamalısınız ve bağlı oldukları şirketler yüzünden kendi çıkarlarına ters kullanan takımlar olmamalı.”

Zak Brown, Executive Director, McLaren, Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing in the press conference 1 / 2 Fotoğraf: FIA Pool Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing in the press conference 2 / 2 Fotoğraf: FIA Pool