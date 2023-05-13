Horner: "F1 yönetimi her sene aynı oyunu oynuyor"

F1 2023 takviminde halihazırda 23 yarış ve 6 sprint yarışı bulunuyor.

Yıllar içinde yarış sayısının arttığı göz önüne alındığında Red Bull takım patronu Horner, takımlar takvimin temel unsurlarını korumaya çalışırken kapalı kapılar ardında tam olarak neler olduğunu açıkladı.

Ayrıca her yıl sporun yöneticileri takvime daha fazla yarış eklediklerinde onlara 'hayır demenin zor' olduğunu itiraf etti.

Horner'a göre tüm bunlar 'çılgın' bir takvim oluşturuyor ve Red Bull takım patronu takvimin sürekli genişlemesinden ziyade mevcut yerler için rekabet görmeyi tercih ediyor.

Horner, Financial Times'ta bir sezonda ideal yarış sayısının ne olacağı sorulduğunda gülerek şöyle dedi: "Yaklaşık 18."

"Ama sorun şu ki, Stefano çıkıp 'Ah, belki Silverstone'a gidemeyiz ya da Monza yarışı yapılamayabilir gibi görünüyor' gibi şeyler söylüyor ve her yıl aynı oyunu oynuyorlar."

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 at the complimentary cruise give giveaway Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"O noktada, 'Bakın, Monaco'yu, Monza'yı, Silverstone'u kaybedemeyiz.' diyor."

"Sonra da 'Las Vegas'a ne dersiniz?' diyor. Tamam, Vegas'a gideceğiz. Sonrasında 'Miami'ye ne dersiniz?' Evet, tamam, oraya da gideriz."

"Ve bilirsiniz, harika mekanlar ve harika yarışlarla size gelmeye devam ederler ve onlara hayır demek zordur."

"Ama öyle bir noktaya geliyorsunuz ki, nerede doygunluğa ulaşacağınızı merak ediyorsunuz. 23 yarış bir sezon için çok büyük bir sayı."

"Bence sürekli daha fazlasını eklemektense var olan mekanlar için rekabet olması daha iyi. Çünkü sonunda bir kırılma noktasına geliyorsunuz ki bundan o kadar da uzakta olduğumuzu düşünmüyorum."