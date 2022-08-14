Horner: "F1 takvimi, 24 yarıştan fazla olmamalı"

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Formula 1'in 2023 yılında Las Vegas, Katar, Çin ve Güney Afrika'nın gelişiyle, toplamda 24 yarışlık bir takvime sahip olması bekleniyor.

Fakat takvimin giderek büyümesi, operasyonel anlamda sıkıntılara yol açıyor ve ekipleri rotasyon sistemi kullanmaya itiyor. Ayrıca yarışların birbirlerine yakın olması, seyahat ve taşıma konusunda da takımların başını epey ağrıtıyor.

24 yarışlık bir takvim, 2023 yılındaki hafta sonlarının neredeyse %50'sinde F1 yarışı olacağı anlamına geliyor ve bu da Mart ayından Aralık ayına kadar çok yoğun bir takvim olacağını işaret ediyor.

F1, bu kadar çok yarış gerçekleştirebilmesi için yaz arası kısaltılabilir veya sezon erken başlayabilir.

Red Bull'un patronu Christian Horner, yeni yarışları memnuniyetle karşılasa da, 24 yarışın artık bir sınır olduğunu söyledi.

Horner, "Yılın 52 haftasının 24'ünden bahsettiğimiz zaman, bu gerçekten kulağa çok fazla geliyor."

"Fakat sonra gelen pistlere bakıyorsunuz ve 'tamam, Las Vegas için fazladan bir hafta sonu olmasını yeğlerim' diyorsunuz."

"Güney Afrika takvime dahil olacaksa, o zaman bunun için de fazladan bir hafta sonunu kabul edebilirim."

"Çin de geri gelebilir, ki bu çok önemli bir pazar."

"F1, genel anlamda hafta sonlarını kısaltıp, takımlar ve seyahat eden personel için operasyonel anlamda durumu daha kolay hale getirmek için çok çalışıyor."

"Bu tarz değişimlere ihtiyaç var ancak 24 yarışının tam sınır olduğunu da söyleyebilirim." dedi.