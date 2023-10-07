Horner: "F1 takımları Andretti'nin katılımı için Liberty'nin sunacağı teklifi bekliyor"

Andretti'nin F1'e giriş planı, takımın FIA tarafından onay alması ve sürecin nihai karar için F1 organizasyonuna taşınmasıyla son aşamaya gelmiş oldu. Şimdi Liberty ve F1'in konu hakkındaki nihai kararını vermesi gerekecek.

Mevcut takım patronları, para ödülünün 10 yerine 11'e bölünmesi nedeniyle yeni bir takımın gelişine karşı çıkıyorlar.

Horner, Andretti'nin mevcut bir takımı satın alarak Audi örneğini takip etmesini ve Cadillac'ın Renault güç ünitesini kullanmak yerine, kendi güç ünitesini üretmesi gerektiğini savundu.

Horner, Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Ben bunu daha çok FIA ile Liberty arasındaki bir mesele olarak görüyorum."

"Düzenleyici taraf FIA, organizatör ise Liberty. Dolayısıyla sporun finansmanını onlar kontrol ediyor."

"Başka bir takım gelirse, bu nasıl finanse edilecek? Bence bu adamlar bir araya gelmeli ve bize ne istediklerine dair bir teklif sunmalılar."

"GM'in F1'e gelmesinin son derece olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum. Ford'un 2026'da geri döndüğünü görüyoruz, Ford'a karşı GM harika olurdu."

"Bence kendi motorlarını yapmaları gerekiyor. Audi'nin spora nasıl girdiğine bakın; mevcut bir takımı ve mevcut bir franchise'ı satın aldılar. Diğerleri neden farklı yapmalı?"

"Bence Liberty ve FIA'nın bir araya gelip ortak bir pozisyon belirlemesi gereken nokta da bu. Çünkü biri için bir kural varken diğerleri için başka bir kural olamaz." dedi.

Michael Andretti on the grid Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Horner, motor meselesinin kilit önemde olup olmadığı sorulduğunda, para ödülünün daha önemli olduğuna dikkat çekti.

"Dünyayı döndüren şey para. Her takımın hassasiyetle üzerinde duracağı konu bu ve imtiyaz değerinin azalması. Birdenbire 10'dan 11'e ulaşacak. Dolayısıyla her bir takımın paydaşları, hissedarları bu konuda endişe duyacaktır."

"Altı yıl önce dört takım F1'den ayrılmanın eşiğindeydi. Bence spor kendi etrafında döndü, kendini yeniden keşfetti ve şu anda harika bir durumda. Artık büyük bir güce sahip. Bu 10 takım artık birer franchise. Ve bir değerleri var."

"Hissedarları bu değerleri korumak isteyeceklerdir. Takımlara milyarlarca dolar ya da pound yatırım yaptılar."

Horner ayrıca bazı pistlerin fazladan bir takımla başa çıkamayacağını öne sürdü.

"Örneğin onları Zandvoort'ta nereye koyacağız? Bu yüzden üstesinden gelinmesi gereken bazı operasyonel sorunlar olduğunu düşünüyorum."

"Bence bu Liberty ve FIA'nın bir araya gelip bize bir teklif sunması ve hepimizin bunu değerlendirmesi gereken bir konu."