Horner: "F1 takım patronluğu açısından süreklilik, Red Bull için büyük avantaj"

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En az dört Formula 1 takımı 2023 sezonuna yeni bir patronla başlıyor. Her şey Mattia Binotto'ya veda eden ve yerine Frederic Vasseur'u getiren Ferrari ile başladı.

Vasseur'ün Ferrari'ye geçmesi, Alfa Romeo'nun yeni bir takım patronu ve CEO araması gerektiği anlamına geliyordu.

Alessandro Alunni Bravi takım patronluğu rolünü üstlenirken, Andreas Seidl yeni CEO olarak işe alındı. Seidl'ın McLaren'daki yerine de Andrea Stella getirildi. Buna paralel şekilde Williams, Jost Capito ile yolarını ayırıp, Mercedes'in stratejisti James Vowles'u takım patronluğuna getirdi.

Ferrari'de durum özellikle karışık; Vasseur, Jean Todt'un 2007 sonunda ayrılmasından bu yana Ferrari'nin beşinci takım patronu olacak.

2005'ten bu yana Red Bull'un başında bulunan Christian Horner sürekliliğin çok değerli olduğu görüşünde.

"Biz her zaman sürekliliğe değer verdik."

"Bence sürekliliğin büyük bir avantajı var çünkü korku kültürünü engelliyor. Bence istikrar bizim en güçlü yanlarımızdan biri oldu, ben her zaman bundan yana oldum."

"Bu istikrarın üzerine daha fazlasını ekleyebilir ve insanların işlerini yapmalarını sağlayabilirsiniz."

"Elbette son 18 sezonda pek çok başarı elde ettik. Fakat burada çalışmaya başladığım ilk günkü kadar motive olmuş durumdayım."

"Bu yıl bizi nelerin beklediğini ve aynı zamanda 2026 ve sonrası için neler yapılacağını merakla bekliyorum."