Horner: "F1 takım patronlarının hakemlere lobi yapması kabul edilebilir değil"

Red Bull patronu Horner, Mercedes F1'in patronu Toto Wolff'un geçen hafta sonu Britanya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında yaşanan temasın ardından, hakemlerle konuşma biçiminden rahatsızdı.

F1 yarış direktörü Michael Masi, Wolff'a hakemlerle konuşması tavsiyesinde bulundu ve bunun üzerine Horner, takımın görüşlerinin göz ardı edilmediğinden emin olmak için bizzat hakemlerin yanına gitti.

Ancak Horner, bu tür tartışmalarda hakemlere doğrudan erişim izni verilmesinin doğru olmadığını düşünüyor.

Horner, neden hakemlerin yanına gittiği sorulduğunda Horner, "Toto'nun hakemlere lobi yaptığını duydum (Çıkar sağlamak amacıyla baskı yapmak) ve bunu yapmak üzere de oraya gittiğini duydum, bu yüzden görüşümüzün savunulduğundan emin olmak üzere oraya gittim."

"Bir takım patronunun gidip hakemlere lobi yapmaya çalışmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Onların baskıdan etkilenmemek için erişilemez olması gerektiğini düşünüyorum."

"Bana göre [Toto'nun] hakemlere lobi yapmak üzere oraya gitmesi kabul edilemezdi. Hakemlere, basit bir ceza vermeleri yönünde baskı yapılmaması yerine dengeli bir karar verildiğinden emin olmak istedim." cevabını verdi.

Horner, hakemlerin dış kesimlerden etkilenmek yerine tamamen kendilerine has kararlar vermesi için erişilemez olması gerektiğini ve bunun da F1'in çıkarlarına uygun olacağını söyledi.

"Hakemlere müdahale edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kararlar alabilmeleri için kafalarının rahat olması gerekiyor."

"Hakemleri görmeye gittim çünkü Toto'nun orada olduğunu ve bir şeyler anlattığını duymuştum. Adil ve dengeli olunması adına kimsenin hakemleri görmesine izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum.”

Christian Horner and Toto Wolff in the F1 team principal Press Conference

Photo by: Motorsport Images / FIA Pool