Horner: "F1, Suudi Arabistan'daki kovalamacadan sonra DRS çizgilerini incelemeli"

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Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Red Bull'un dünya şampiyonu Max Verstappen ve Ferrari pilotu Charles Leclerc son 10 turda sürükleyici bir mücadele veriler.

Cidde'nin uzun caddelerinde DRS'nin gücünü fark eden Leclerc, son virajdan önce bilerek gaza tam basmadı ve Verstappen'i DRS algılama çizgisinden önce öne geçirdi. Leclerc böylece sonraki start düzlüğünde DRS avantajını kullanarak liderliği tekrar ele geçirdi.

Verstappen, Monakolu pilotun taktiğini çabucak fark etti ve bir sonraki atağında son virajdan önce Leclerc'in arkasında kalmak için tekerini kitlerken, İki sürücü de açıkça liderliği almaktan kaçındı.

Verstappen, yarışın bitmesine dört tur kala "akıl oyunları" adını verdiği mücadelede Leclerc'i geçerek yarışı kazandı. Leclerc ise "Max'i önüne geçirerek DRS avantajını kullanmak için yarım gaz gittiğini" söyledi.

Leclerc, "Bir kere işe yaradı ama ikinci seferde ne yaptığımı fark etti. Bu yüzden çok erken frenledi ve bir karmaşa oldu ama bence eğlenceliydi." dedi.

Her ne kadar ikili bu mücadelede bir problem görmese de ve izlemesi keyifli olsa da, sürücülerin bilerek birbirlerini geçmekten kaçınmalarının F1'in teşvik ettiği bir yarışma şekli olup olmaması gerektiği hakkında sorular var.

Motorsport.com tarafından DRS oyununun biraz saçma olup olmadığı sorulan Red Bull takım patronu Horner, F1'in bu "kovalamacadan" kaçınmak için DRS algılama çizgilerinin yerlerini incelemesi gerektiğini söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Horner, "DRS o kadar güçlü ki sürücüler arasında bir kedi ve fare oyunu olduğunu görebiliyorsunuz, buraya gelirken fren yapıp, virajlarda gerçekten hızlanıyorlar."

"Bence önümüzdeki yıllar için DRS algılama bölgesinin nerede olduğuna bakmamız gerekiyor. Bu durumdan kesinlikle kaçınılmalı." dedi.

Horner, her ne kadar bazı sürücüler DRS olmadan geçiş yapmanın imkansız olduğunu söylese de, Cidde'deki mücadelenin 2022 kurallarıyla hedefe ulaşıldığını kanıtladığını söyledi.

Horner, "Bu düzenlemelerin en yüreklendirici tarafı, son iki yarışta Charles ve Max'ın birbirini yaklaşık 10 kere geçtiğini görmemiz. Bunu önceki sezonlarda görmemiştik."

"Harika yarışıldı, Cidde'de iki takım arasında harika bir yarış daha gerçekleştirildi. İki yarışa bakarsak, araçların birbirini yakından takip etmesi ve tekerlek tekerleğe yarışmaları anlamında başarılı olunduğunu söyleyebiliriz. Mükemmeldi." dedi.