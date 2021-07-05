Horner: "F1, kendini yere atan futbolcu örneklerinden kaçınmalı"

Pek çok taraftar ve yorumcu hem Lando Norris hem de Sergio Perez'in Red Bull Ring'de pozisyon savaşı verirken, bir başka pilotu pist dışına ittikleri gerekçesiyle ceza almalarından rahatsızdı.

Norris, Perez'i yarışın başında dördüncü virajda pist dışına iterken, Perez de daha sonra aynı şeyi Ferrari pilotu Charles Leclerc'e yaptı.

Bu yaptırımlar, F1'in bir süredir takip ettiği "daha az ceza" felsefesiyle uyuşmamış gibi görünürken, Horner artık ellerinde kötü bir emsal olduğunu düşünüyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Avusturya'da verilen cezaların ardından sürücülerin rakiplerini yenebilmek adına, onların ceza alabilmesi için araçlarını pist dışına atabileceğini fakat bunun yaşanmamasının hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Horner, bu konuda kendini faul alabilmek için yere atan futbolcuları örnek gösterdi.

Üç olayın hiçbirinin cezayı hak etmediğini düşünen Horner, "Kendisini yere atan futbolcularla aynı şeyin yaşanmasını istemiyorsunuz. Bence bundan kaçınmamız gerekiyor."

“Elbette bunun gerçekten çok zor bir şey olduğunu biliyorum çünkü sık sık bu tarz şeyler hakkında konuşuyoruz ve yarış direktörü için kesinlikle zor bir şey olmalı. Fakat gördüğümüz olayların, cezaları hak etmekten ziyade sadece yarışmak olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum." dedi.

Horner, bir virajda, rakibini dış taraftan geçmeye çalışan herhangi bir sürücünün, kendisini rakibinin insafına bıraktığını ve bunu yaparak aldıkları riski uzun zamandır bildiklerini söyledi.

"Checo ve Lando arasında sadece bir yarış olayı yaşandı. Dışarıdan gidiyorsanız, özellikle önde olmadığınızda risk alıyorsunuzdur."

“Fakat bence FIA, bu ilk olaya ceza verdikten sonra Charles ile olan olay çok benzer olduğu için ceza vermek dışında farklı bir şey yapamadı."

“Bu adamlar çocukken kartingde yarışıyorlardı ve dışarıdan gidiyorsanız, özellikle de önde değilseniz, risk aldığınızı bilirsiniz."

“Yani cezaların biraz sert olduğunu düşünüyorum ve son yıllarda savunduğumuz 'bırakalım yarışsınlar' mantığına karşı çıkıyor."

Horner, Perez'in Norris'i geçmeye çalışırken çok sabırsız davranmadığını söyledi ve ekledi: "Bence Sergio, Lando'yu geçmenin çok zor olacağını biliyordu çünkü düzlüklerde gerçekten çok hızlıydı. Atağı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyordu ve açıkçası bu noktada Mercedes ile aradaki tamponu kaybetmek üzüntü vericiydi."

"Daha sonra Charles ile olan olaydan ötürü birkaç ceza daha aldı. Bir noktada Daniel'i [Ricciardo] geçmeyi ve önünü açmayı başardı, o zaman inanılmaz derecede iyi sürdü. Başını önüne eğdi ve yarışın sonunda Daniel'den 10 saniye daha hızlıydı."

Sergio Perez, Red Bull Racing ve Christian Horner, Takım Patronu, Red Bull Racing 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images