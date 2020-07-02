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Formula 1 / Son dakika

Horner: “F1, kapkaç sezonuyla karşı karşıya”

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Horner: “F1, kapkaç sezonuyla karşı karşıya”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
2 Tem 2020 12:05

Red Bull takım patronu Christian Horner, sınırlı araç güncellemelerinin önemini arttıracak olan koronavirüs pandemisinin belirsizlikleri sebebiyle, Formula 1’in “kapkaç” şeklinde bir 2020 sezonuyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Başlangıcı ertelenen 2020 sezonu, bu hafta sonu Avusturya Grand Prix’si ile başlayacak. Ancak yeniden düzenlenen takvimde sadece sekiz Avrupa yarışı – Red Bull Ring ve Silverstone’daki çift yarışlar dahil – doğrulandı.

Koronavirüs kısıtlamaları, iptal edilen Avustralya GP sonrasında, beklenen 2020 takvimini geciktirdi ve takımların ilk yarışlar için planladığı araç güncellemeleri farklı şekilde uygulanıyor.

2021 için güncelleme sınırları da ayrıca FIA tarafından denetlenen bir jeton sistemi ile, mevcut tasarımların büyük oranda değişmeyecek olması sebebiyle takımlar için önemli bir konu.

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Avusturya’da güncellenmiş bir Honda motoru kullanacak olan Red Bull, sezon açılışı için büyük güncellemeler getiren takımlardan biri konumunda. Ferrari ise büyük bir güncelleme için üçüncü yarış olan Macaristan’ı bekleyecek.

Motorsport.com’a konuşan Red Bull takım patronu Horner, “İyi bir sezon öncesi geçirdiğimizi düşünüyorum.”

“Mercedes hâlâ bir adım önde gibi geliyor. Ancak bunların hepsi gelişim hızına bağlı olacak. Ve elbette Honda’nın evrimine de bağlı.”

“Üstteki takımların hepsinin, normalde ilk Avrupa yarışlarına getirecekleri güncellemeleri şimdi getireceklerinden eminim ve bu, bunlara ne kadar değeceği ile ilgili olacak. Kim araca en çok performans kazandıracak?”

“Ve elbette araçları bir buçuk sene boyunca kullanacağımız eşsiz bir durum var.”

“Yani bu, gelecek seneye aktarılacak olan uzun süreli araç gelişimiyle beraber kapkaç sezonu gibi olacak.”

“Normal gelişim süreci devam etti, çünkü testlerden sonra gelişimin birçoğu hazırlanıyordu, ki bunlar normalde Zandvoort’ta veya Vietnam’da gelecekti.”

“Yani bunların hepsi, Avusturya’daki araçta yer alacak.”

“Çabuk şekilde hızlanmak önemli olacak. Red Bull Ring zorlu, eşsiz bir pist.”

“Avusturya’daki iki yarışta tam olarak güç düzenini anlayabileceğimizi düşünmüyorum. Aynı şekilde Budapeşte de eşsiz bir pist.”

“Bu yüzden, net bir görüntüyü ancak Silverstone’a geldiğimizde göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Editör Alex Kalinauckas

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