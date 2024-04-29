Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Horner: "F1, 'Frankenstein arabası' endişelerini dinledi ve tepki verdi"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Formula 1 şeflerinin 2026'da 'Frankenstein arabaları' riskiyle ilgili daha önce dile getirdiği endişeleri dinlediğini ve tepki verdiğini düşünüyor.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Sprint'in başlangıcında pistin geri kalanı

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

F1'in 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni motor ve şasi kuralları için devam eden hazırlıklarının ortasında, takımların düzenlemelerin istenmeyen sonuçlar doğuracağına dair bazı endişeleri vardı.

Bataryaların şarj edilmesine yardımcı olmak için sürücülerin düzlüklerde vites düşürmesi gerektiğine dair endişeler vardı ve simülatörlerde aktif aero devreye girdiğinde araçların kolayca patinaj yaptığına dair son bulgular, bu testlerin işe yaramayacak şeyleri kanıtlamayı amaçlamasına rağmen bazı alarmları tetikledi.

Geçen yıl Horner, yeni güç üniteleri tarafından tetiklenen enerji eksikliklerini kapatmak zorunda oldukları için şasi düzenlemelerinin olması gerektiği kadar iyi olmayan "Frankenstein otomobilleri" üretme tehlikesi olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ancak Horner, Haziran sonundan önce şasi düzenlemelerinin çerçevesini çizmek için son bir hamle yapıldığından, F1 ve FIA'nın gereken doğru kararları almak için çok daha iyi bir durumda olduğunu düşünüyor.

Horner, "Açıkçası 2026 için büyük bir değişiklik ve aynı anda hem şasi hem de motoru değiştirmek biraz eşi benzeri görülmemiş bir durum."

"Elbette bu konuda bilinmeyen faktörler var, ancak FIA tarafından çok fazla çalışma yapıldı. Takımlarla işbirliği yapıyorlar."

"Bir ya da iki yıl önce bile bazı sorunlar hakkında sesimizi oldukça yükselttik ve bunlar dinlendi ve dikkate alındı. Dolayısıyla, sağlam bir ilerleme kaydedildiğini söyleyebilirim."

"Formül tüm yönleriyle temiz bir sayfa, tamamen temiz bir sayfa olacak. Bu nedenle mühendislerin çeşitli düzenlemeleri nasıl yorumladıklarını görmek büyüleyici olacak ve 2026 oldukça farklı görünebilir." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Fotoğraf tarafından: John Toscano / Motorsport Images

McLaren takım patronu Andrea Stella, F1 için yeni düzenlemelerin ne takımların rekabetçiliğine ne de seyir zevkine zarar verebilecek istenmeyen sonuçlara yol açmamasının kritik önem taşıdığını düşünüyor.

"Takımlar arasında ve FIA ile işbirliği düzeyinin yoğun olmasından dolayı mutluyuz."

"Yeni düzenlemeleri araştırdığınızda, bazı fikirlerinizin olması ve bunları kanıtlamak, düzgün bir şekilde doğrulamak istemenizin normal olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar mutlu olduğumuzu düşünüyorum."

"Daha önce de söylediğimiz gibi, bu nesil araçlarda bir dereceye kadar yaşadığımız gibi istenmeyen sonuçlardan kaçınmak için düzenlemeleri çivilememiz önemli."

"Biz bunlara sorun demedik, zorluk dedik. Ancak, örneğin, dalgalanma kesinlikle sadece mühendisler için değil, sürücüler için de gerçek anlamda biraz baş ağrıtıcıydı. Şimdiye kadarki çalışmalardan çok memnunum. İyi bir işbirliği devam ediyor."

FIA'nın 2026 yönetmeliklerinin ilk taslağının Haziran ayına kadar hazır olması beklenirken, takımlar kuralları derinlemesine incelemeye başladıkça ve potansiyel boşluklar ortaya çıktıkça kuralların değiştirilmesi muhtemel.

Stella sözlerine şöyle devam etti: "Düzenlemelerin ilk versiyonuna ulaşmak için hâlâ biraz zaman var ve sanırım daha sonra bazı açıklamalar da yapılacak. Yani hâlâ biraz zaman var."

"Ancak bir buçuk aylık süre oldukça hızlı geçebileceğinden bir an önce bir araya gelmemizin önemli olduğu açık."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Vasseur: "McLaren ve Ferrari arasındaki fark, 0.1 sn civarında değişiyor"
Sonraki haber Szafnauer: "Bütçe sınırındaki 'adaletsizlikler' takımların birbirinden uzaklaşmasına neden oldu"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jonathan Noble
Daha fazlası
Jonathan Noble
RB, Ricciardo'nun hâlâ en iyi performansını sergileyebileceğine inanıyor

RB, Ricciardo'nun hâlâ en iyi performansını sergileyebileceğine inanıyor

Formula 1
RB, Ricciardo'nun hâlâ en iyi performansını sergileyebileceğine inanıyor
Szafnauer: "Bütçe sınırındaki 'adaletsizlikler' takımların birbirinden uzaklaşmasına neden oldu"

Szafnauer: "Bütçe sınırındaki 'adaletsizlikler' takımların birbirinden uzaklaşmasına neden oldu"

Formula 1
Szafnauer: "Bütçe sınırındaki 'adaletsizlikler' takımların birbirinden uzaklaşmasına neden oldu"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Son Haberler

Komatsu: "Gene Haas benimle düzenli olarak iletişime geçiyor"

Komatsu: "Gene Haas benimle düzenli olarak iletişime geçiyor"

F1 Formula 1
Miami GP
Komatsu: "Gene Haas benimle düzenli olarak iletişime geçiyor"
Ecclestone: "Lewis egosunu tatmin için Ferrari'ye geçiyor"

Ecclestone: "Lewis egosunu tatmin için Ferrari'ye geçiyor"

F1 Formula 1
Miami GP
Ecclestone: "Lewis egosunu tatmin için Ferrari'ye geçiyor"
Mercedes, Miami için güncellemeler hazırlıyor

Mercedes, Miami için güncellemeler hazırlıyor

F1 Formula 1
Miami GP
Mercedes, Miami için güncellemeler hazırlıyor
McLaren'ın Miami güncellemeleri, 2023'teki paketler kadar büyük değil

McLaren'ın Miami güncellemeleri, 2023'teki paketler kadar büyük değil

F1 Formula 1
Miami GP
McLaren'ın Miami güncellemeleri, 2023'teki paketler kadar büyük değil

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye