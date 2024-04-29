Horner: "F1, 'Frankenstein arabası' endişelerini dinledi ve tepki verdi"

F1'in 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni motor ve şasi kuralları için devam eden hazırlıklarının ortasında, takımların düzenlemelerin istenmeyen sonuçlar doğuracağına dair bazı endişeleri vardı.

Bataryaların şarj edilmesine yardımcı olmak için sürücülerin düzlüklerde vites düşürmesi gerektiğine dair endişeler vardı ve simülatörlerde aktif aero devreye girdiğinde araçların kolayca patinaj yaptığına dair son bulgular, bu testlerin işe yaramayacak şeyleri kanıtlamayı amaçlamasına rağmen bazı alarmları tetikledi.

Geçen yıl Horner, yeni güç üniteleri tarafından tetiklenen enerji eksikliklerini kapatmak zorunda oldukları için şasi düzenlemelerinin olması gerektiği kadar iyi olmayan "Frankenstein otomobilleri" üretme tehlikesi olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ancak Horner, Haziran sonundan önce şasi düzenlemelerinin çerçevesini çizmek için son bir hamle yapıldığından, F1 ve FIA'nın gereken doğru kararları almak için çok daha iyi bir durumda olduğunu düşünüyor.

Horner, "Açıkçası 2026 için büyük bir değişiklik ve aynı anda hem şasi hem de motoru değiştirmek biraz eşi benzeri görülmemiş bir durum."

"Elbette bu konuda bilinmeyen faktörler var, ancak FIA tarafından çok fazla çalışma yapıldı. Takımlarla işbirliği yapıyorlar."

"Bir ya da iki yıl önce bile bazı sorunlar hakkında sesimizi oldukça yükselttik ve bunlar dinlendi ve dikkate alındı. Dolayısıyla, sağlam bir ilerleme kaydedildiğini söyleyebilirim."

"Formül tüm yönleriyle temiz bir sayfa, tamamen temiz bir sayfa olacak. Bu nedenle mühendislerin çeşitli düzenlemeleri nasıl yorumladıklarını görmek büyüleyici olacak ve 2026 oldukça farklı görünebilir." dedi.

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing Fotoğraf tarafından: John Toscano / Motorsport Images

McLaren takım patronu Andrea Stella, F1 için yeni düzenlemelerin ne takımların rekabetçiliğine ne de seyir zevkine zarar verebilecek istenmeyen sonuçlara yol açmamasının kritik önem taşıdığını düşünüyor.

"Takımlar arasında ve FIA ile işbirliği düzeyinin yoğun olmasından dolayı mutluyuz."

"Yeni düzenlemeleri araştırdığınızda, bazı fikirlerinizin olması ve bunları kanıtlamak, düzgün bir şekilde doğrulamak istemenizin normal olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar mutlu olduğumuzu düşünüyorum."

"Daha önce de söylediğimiz gibi, bu nesil araçlarda bir dereceye kadar yaşadığımız gibi istenmeyen sonuçlardan kaçınmak için düzenlemeleri çivilememiz önemli."

"Biz bunlara sorun demedik, zorluk dedik. Ancak, örneğin, dalgalanma kesinlikle sadece mühendisler için değil, sürücüler için de gerçek anlamda biraz baş ağrıtıcıydı. Şimdiye kadarki çalışmalardan çok memnunum. İyi bir işbirliği devam ediyor."

FIA'nın 2026 yönetmeliklerinin ilk taslağının Haziran ayına kadar hazır olması beklenirken, takımlar kuralları derinlemesine incelemeye başladıkça ve potansiyel boşluklar ortaya çıktıkça kuralların değiştirilmesi muhtemel.

Stella sözlerine şöyle devam etti: "Düzenlemelerin ilk versiyonuna ulaşmak için hâlâ biraz zaman var ve sanırım daha sonra bazı açıklamalar da yapılacak. Yani hâlâ biraz zaman var."

"Ancak bir buçuk aylık süre oldukça hızlı geçebileceğinden bir an önce bir araya gelmemizin önemli olduğu açık."