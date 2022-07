Horner: "F1 bütçe sınırına getirilen enflasyon desteği yeterli değil”

F1 Komisyonu'nun Cuma sabahı yaptığı toplantısında, orijinal bütçe sınırı rakamına %3.1'lik bir enflasyon ödeneği eklenmesine karar verildi.

Takımlar temel toplam olarak 140 milyon dolar, ek olarak 22. yarış için de 1.2 milyon dolar bütçe harcama iznine sahipti. %3.1'lik bir artış ise yaklaşık 4,3 milyon dolara denk geliyor. Yani artık bu sezon için son sınır 145.5 milyon dolar oldu.

Son haftalarda birkaç takım, lojistik ve faturalar başta olmak üzere maliyetlerini artıran enflasyonla başa çıkmaya çalışıyor ve daha büyük bir artışın önüne geçmek için bir araya gelindi. Takımlar FIA'ya, belirtilen sınırda kalamayacaklarını açıkça belirttiler.

Horner, Motorsport.com'a %3.1'lik enflasyon desteği ile ilgili olarak, “Bu yeterli mi? Enflasyon ve günümüzle karşılaştırıldığında yeterli değil.”

"Bizim için yeterli değil ama küçük takımlar için çok fazla. Yani bu bir uzlaşma ve sonunda bir ortak görüşe varıldı." dedi.

Takımının hâlâ yeni toplam bütçe sınırının altında kalıp kalamayacağı sorulduğunda Horner, "Elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekecek" dedi.

Otmar Szafnauer's Alpine was the only team voting against the cost cap increase.

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images