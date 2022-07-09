Horner: "F1 bütçe sınırına getirilen enflasyon desteği yeterli değil”

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F1 Komisyonu'nun Cuma sabahı yaptığı toplantısında, orijinal bütçe sınırı rakamına %3.1'lik bir enflasyon ödeneği eklenmesine karar verildi.

Takımlar temel toplam olarak 140 milyon dolar, ek olarak 22. yarış için de 1.2 milyon dolar bütçe harcama iznine sahipti. %3.1'lik bir artış ise yaklaşık 4,3 milyon dolara denk geliyor. Yani artık bu sezon için son sınır 145.5 milyon dolar oldu.

Son haftalarda birkaç takım, lojistik ve faturalar başta olmak üzere maliyetlerini artıran enflasyonla başa çıkmaya çalışıyor ve daha büyük bir artışın önüne geçmek için bir araya gelindi. Takımlar FIA'ya, belirtilen sınırda kalamayacaklarını açıkça belirttiler.

Horner, Motorsport.com'a %3.1'lik enflasyon desteği ile ilgili olarak, “Bu yeterli mi? Enflasyon ve günümüzle karşılaştırıldığında yeterli değil.”

"Bizim için yeterli değil ama küçük takımlar için çok fazla. Yani bu bir uzlaşma ve sonunda bir ortak görüşe varıldı." dedi.

Takımının hâlâ yeni toplam bütçe sınırının altında kalıp kalamayacağı sorulduğunda Horner, "Elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekecek" dedi.

Otmar Szafnauer's Alpine was the only team voting against the cost cap increase. Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Mevcut yönetim kurallarına göre, 10 takımdan 8’i bugün %3.1 teklifini desteklemek zorundaydı ve sonunda 9 takım desteklemeyi kabul etti.

Tek muhalif takım, patronu Otmar Szafnauer'in her türlü enflasyon ödeneğine kesinlikle karşı olan Alpine'di.

Amerikalı patron, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Yönetim nedeniyle kabul etmek zorundayım.”

“Sekiz takım oy verdi ve geçti. Şimdi ise, bu yeni bir kural ve ona uymalıyız.”

"Sezon ortasında kuralları değiştirmeye çalışmak zor. FIA bunun bir uzlaşma olduğuna inanıyordu.” dedi.

Alpine'in son miktarı kabul edip etmediği sorulduğunda, "Aynı kalmalıydı." dedi.

Alfa Romeo da daha önce bütçe sınırlamasında herhangi bir değişiklik yapılmasına karşı çıkmıştı ancak takım patronu Fred Vasseur bugün yapılan teklifi destekledi.

Fransız patron, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Bir anlaşmaya varmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bir anlaşma varmak her zaman bir uzlaşmadır. Herkes mutluysa ya da mutsuzsa, bunun iyi bir anlaşma olduğu anlamına gelir!”

"Sonunda, ilerlememiz ve bir çözüm bulmamız gerekiyor. Durum herkes için kritik." dedi.

ABD’li takım Haas da, orijinal sınırın oldukça altında olmasına rağmen enflasyon desteğini olumlu karşıladı.

Günther Steiner, "İyi bir uzlaşma birçok mutsuz insan demektir ve biz bunu başardık!"

"Bu bir uzlaşma ve bir sonuca varmak zorundaydık. Bir sonuca varmadan devam edemezsiniz.”

“Bir noktada çözümü bulmamız gerekiyordu ve şimdi yeterince uzun süredir tartışıyoruz. Bu yüzden devam etmemiz gerekiyor.” dedi.

Takımlar ayrıca 2023'te daha yüksek bir bütçe sınırına hazırlanmaya başlayabileceklerini de biliyorlar.

135 milyon dolarlık orijinal rakam başlangıç ​​noktası olmaya devam edecek. F1, 2023 sezonunda 24 yarış hedefliyor. Sezonun son üç yarışı için bütçeye ekstra 3.6 milyon dolar eklenecek ve toplam rakam 138.6 milyon dolar olacak.

Daha sonra buna, %3.1'lik 2022 enflasyon düzeltmesi rakamı eklenecek ve geçici toplam 142.9 milyon dolar olacak.

Ancak bu hâlâ 2023 için nihai miktar değil çünkü FIA, Nisan 2023'ten itibaren G7 rakamına dayalı olarak başka bir enflasyon ayarlaması yapacak. Bu rakam ne olursa olsun -ister %0 ister %10- daha sonra eklenecek.

Çeviren: Yasenur Sever