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Formula 1 / Son dakika

Horner: "F1, bir yıl boyunca yarış yapmazsa yok olur"

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Horner: "F1, bir yıl boyunca yarış yapmazsa yok olur"
Ekleyen:
, Editör
5 May 2020 12:45

Red Bull takım patronu Christian Horner, Formula 1'in zor durumda olsa bile 2020 yılında yarış gerçekleştirmekten başka çaresi olmadığını, aksi takdirde serinin dahi yok olabileceğini savundu.

Dünya çapında milyonlarca kişiye bulaşan koronavirüs nedeniyle hayat durma noktasına geldi ve işler yavaş yavaş normale dönmeye başlıyor.

Bazı ülkeler hasta sayısı azalsa da etkinlikleri belli bir süre daha yasakladı ve ayrıca bu yıl etkinlik yapılsa bile bunların seyircisiz yapılması gerekecek.

Formula 1'in mevcut planı, ikinci bir koronavirüs dalgası gelmemesi halinde sezonu 5 Temmuz'da Avusturya'da başlatmak üzerine. 

Ancak işler daha kötüye giderse yarışlar gerçekleşmeyebilir ve Christian Horner böyle bir durumda Formula 1 yok olabilir.

Horner, “Bir yıl boyunca yarış yapılmazsa, [Formula 1] tamamen yok olur. Zaten sınıra çok yakın olan takımlar hayatta kalamazlar."

"Gelir elde etmek ve sponsorlara karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için yarış yapmak zorundalar. Bir yıl boyunca her şeyden mahrum kalmaları, onarılamaz hasarlara sebep olur."

Horner, her şey yolunda giderse Avusturya'da sezona başlayacaklarını doğruladı.

“Sporumuz insanlar için bir kaçışyolu. İnsanların virüsün dünya çapında yarattığı felaketten ve geride bıraktığı kayıp ve umutsuzluktan kaçmak istiyorlar. Spor, dünyaya bunu geri getiriyor."

"Avusturya gerçekten sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapmak istiyor, ancak her şey mümkün olduğunca güvenli şekilde başlamalı. Padokta kimse kişisel olarak iletişim kuramayacak ve birlikte akşam yemeği yiyemeyecek. Minimum sayıda çalışan getireceğiz."

"Mevcut ara sürücüler için oldukça zor. Melbourne'deki yarış iptal edildiğinde, hepsi yarışmaya hazırdı. Yarış yapmamak onlar için en iyi senaryo değil. Neyse ki, Max tamamen sanal yarışlara  dalmış durumda ve orada çok başarılı bir performans sergiliyor. Onun yaşındaki pilotlar, sanal yarışlarda gerçek yarışlara kıyasla daha fazla zaman harcıyorlar."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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