Horner: "F1, artan popülaritesinin bedelini ödüyor"

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Formula 1 dünyası son iki yarıştır tribünlerdeki taraftarların davranışlarına yönelik bir tartışmanın içinde. Hamilton'ın ev yarışı olan Silverstone'da Max Verstappen yuhalanmış, Red Bull'un ev yarışı olan Spielberg'de ise kaza yapan Lewis Hamilton'ın yaşadığı olay coşkuyla karşılanmıştı.

Yaşananlar hem Hamilton, hem de Verstappen tarafından kınandı. Hamilton, "belki bazıları geçen yılın acısını hissediyordur" diyerek eleştiride bulunurken, Verstappen bu insanların "gerçek F1 hayranları olmadığını" söyledi.

Horner, F1'in artan popülaritesinin bedelini ödediğini düşünüyor; nitekim bu popülarite artışı, tarihin en şiddetli -ve yer yer nahoş- şampiyonluk mücadelelerinden birine denk geldi.

Durumu yorumlayan Horner, "Formula 1'in popülaritesi arttıkça taraftarlar kutuplaşıyor. Bu diğer sporlarda da yaşanıyor."

“Yarışlara gelen taraftar sayısının rekor üstüne rekor kırdığını ve seyirci sayısının arttığını görüyorsunuz. Gittiğimiz her yarışta yeni bir rekorla karşılaşıyoruz."

"Spora bu kadar çok yeni taraftarın katılmasıyla birlikte, her zaman kahramanlarınız ve kötü adamlarınız olacak. Her zaman tercih ettiğiniz bir takım veya bir sürücü olacak." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 crashes Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ancak Red Bull Ring'de yaşananlar taraftarların kutuplaşmasının ötesindeydi. Hafta sonu boyunca birçok kişinin diğer taraftarlara ırkçı ve homofobik tacizlerde bulunduğu öğrenildi.

Horner, “Yaşanan bu münferit olaylarla ilgili olarak, açıkçası, hiçbir şekilde biçimde, herhangi bir istismar, zorbalık, ırkçılık veya önyargıyı tasvip etmiyoruz."

"Bu konuda Formula 1 topluluğunun her üyesiyle kesinlikle birleşmiş durumdayız."

"Aslında, podyumda -kesinlikle bulunduğum yerden- Lewis'in yuhalanmamasına ve olması gerektiği gibi tüm sürücülere saygı duyulmasına memnun oldum."

“Tahammül edilemez olan tek şey, her türlü istismar, önyargı, ırkçılık veya homofobidir."

"Bunlar bu spora ait değil ve bu konuda pit alanındaki tüm meslektaşlarımızla kesinlikle omuz omuza duruyoruz." dedi.