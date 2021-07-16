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Horner: “F1, 2025'ten itibaren yüksek devirli ve sesli motorlara geçmeli”

Çeviren:
Selin Elif Köse

Red Bull F1 takım patronu Christian Horner, 2025’te güç ünitesi kurallarının değişmesiyle yüksek devirli ve sesli motorlara geçilmesi gerektiğini düşünüyor.

Horner: “F1, 2025'ten itibaren yüksek devirli ve sesli motorlara geçmeli”

F1, 2025’ten itibaren yeni nesil güç ünitelerine geçecek. Yeni güç ünitelerinde de hibrit konseptine sadık kalınması planlanıyor. Fakat, yeni motorların tamamen sürdürülebilir yakıt ve daha fazla elektrik gücü kullanması hedefleniyor. 

Ancak Red Bull, bunun doğru yol olup olmadığını sorgulamakta. Horner, yüksek devirli ve sürdürülebilir yakıtla çalışan bir motorun hem çevre dostu olacağını hem de hayranlar tarafından beğenileceğini düşünüyor.

Britanya Grand Prix’sinden önce konuşan Horner, “Bence içten yanmalı motorlar hâlâ gelecek vaat ediyor. Bu yüzden, neden çevre dostu olan yüksek devirli motorlar kullanmayalım ki? Bana sorarsanız, bu kulağa harika geliyor. Bence biyoyakıtlar ve sürdürülebilir yakıtlar, bunu yapmamıza izin verir.” dedi

Ayrıca Britanyalı takım patronu, doğrudan tamamen elektrikli güç ünitelerine geçilmesi konusunda şüphe duyuyor ve F1’in yüksek sesli motorlara sahip olmasının taraftarlar tarafından çok beğenileceğini düşünüyor.

“Elektriğe geçilmesinin politik açıdan oldukça teşvik edildiğini biliyorum ama önümüzdeki 25-30 yıl için bu, doğru bir karar mı olur? Bence F1, yakıt konusunda önemli bir rol oynuyor. Sürdürülebilirlik ve sıfır emisyon hakkında çalıştığımız yakıt ortaklarımızla yüksek performans ve yüksek devirli bir motor üzerinde çalışabiliriz.”

“Bu yolu seçersek harika olmaz mı? Bence tüm Grand Prix’ler taraftarlarla dolup taşardı.”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Horner’ın mevcut planları değiştirme fikri, diğer üreticiler tarafından desteklenmiyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, şu anki genç taraftarların yüksek sesli motorlardan memnun olmayacağına inanıyor.

Wolff, “Horner ile aynı fikirde değilim çünkü yeni jenerasyon böyle düşünmüyor.”

“18 ya da 22 yaşındaki birine motor sesinin ne kadar önemli olduğunu sorduğunuzda büyük olasılıkla bunun pek önemli olmadığını, hatta hiç önemli olmadığını söyler.”

"Ben de bunu seviyorum. Ben de yüksek sesli, 12 silindirli motorları tercih ederim. Fakat, biz bir sporuz ve aynı zamanda bu bizim işimiz.”

Eğer çevreye ve yarattığımız etkiye dikkat etmezsek ortaklarımızın, sponsorlarımızın ve büyük paydaşlarımızın bütün ilgisini kaybetmiş oluruz.”

“Eğer yüksek sesli içten yanmalı motorlarla devam edersek bu, dünyanın şu anki durumuyla uyuşmaz ve muhtemelen bütün iş ortaklarını F1’den uzaklaştırır.” ifadelerini kullandı.

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