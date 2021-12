Horner: "F1 2021 draması bir 'Holywood senaryosunda' bile yer alamazdı"

F1 bu yıl, Max Verstappen ve Lewis Hamilton sürücüler şampiyonluğu için kafa kafaya giderken, Red Bull ve Mercedes arasında da devasa bir savaşa tanık oldu.

Sürücüler son yarışa eşit puanlarla geldiler ve şampiyonluk, son turda tartışmalı bir şekilde yarışın yeniden başlatılmasının ardından Verstappen'in Hamilton'ı geçerek şampiyonluğu kazanmasıyla belirlenmiş oldu.

Bu yıl, pist üstünde de pist dışında da drama doluydu. Hamilton ve Verstappen, hem Silverstone hem de Monza'da kaza yaptılar ve Brezilya ve Suudi Arabistan'da tekerlek tekerleğe yarışırken çarpışmalar yaşadılar.

F1, izleyici açısından güçlü bir yıl geçirdi ve Circuit of The Americas'a üç gün boyunca 400.000 seyircinin katıldığı Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si de dahil olmak üzere, yarışların çoğunda çok fazla taraftar katılım sağladı.

Kış arasında CEO ve serinin başkanı olarak Chase Carey'den görevi devralan Stefano Domenicali'nin yönetimindeki F1 için, büyük bir ilk yıl oldu.

Horner, Domenicali'nin bu yıl "Red Bull'a, heyecan, mücadele ve drama için kocaman bir Noel sepeti alması gerektiğini" söyleyerek şaka yaptı.

Horner, "Sezonun son yarışına iki pilotun eşit puanla gitmesinden bu yana 47 yıl geçti!"

“Bu yılın iniş çıkışlarını bir Holywood senaristinin bile yazabileceğini sanmıyorum. Gördüğümüz gibi, Formula 1'in popülaritesi tavan yaptı."

“Muhtemelen final, bu yıl dünyanın en büyük spor etkinliği oldu."

"Ayrıca spora memnuniyetle karşıladığımız yeni taraftarların sayısı da şaşırtıcı ve olağanüstü." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, arm wrestle over the trophy on the grid

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images