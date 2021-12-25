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Formula 1 Haberler

Horner: "F1 2021 draması bir 'Holywood senaryosunda' bile yer alamazdı"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Red Bull takım patronu Christian Horner, bir "Hollywood senaristi'nin" 2021 Formula 1 sezonu kadar dikkat çekici bir hikaye yazamayacağına inanıyor.

Horner: "F1 2021 draması bir 'Holywood senaryosunda' bile yer alamazdı"

F1 bu yıl, Max Verstappen ve Lewis Hamilton sürücüler şampiyonluğu için kafa kafaya giderken, Red Bull ve Mercedes arasında da devasa bir savaşa tanık oldu.

Sürücüler son yarışa eşit puanlarla geldiler ve şampiyonluk, son turda tartışmalı bir şekilde yarışın yeniden başlatılmasının ardından Verstappen'in Hamilton'ı geçerek şampiyonluğu kazanmasıyla belirlenmiş oldu.

Bu yıl, pist üstünde de pist dışında da drama doluydu. Hamilton ve Verstappen, hem Silverstone hem de Monza'da kaza yaptılar ve Brezilya ve Suudi Arabistan'da tekerlek tekerleğe  yarışırken çarpışmalar yaşadılar.

F1, izleyici açısından güçlü bir yıl geçirdi ve Circuit of The Americas'a üç gün boyunca 400.000 seyircinin katıldığı Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si de dahil olmak üzere, yarışların çoğunda çok fazla taraftar katılım sağladı.

Kış arasında CEO ve serinin başkanı olarak Chase Carey'den görevi devralan Stefano Domenicali'nin yönetimindeki F1 için, büyük bir ilk yıl oldu.

Horner, Domenicali'nin bu yıl "Red Bull'a, heyecan, mücadele ve  drama için kocaman bir Noel sepeti alması gerektiğini" söyleyerek şaka yaptı.

Horner, "Sezonun son yarışına iki pilotun eşit puanla gitmesinden bu yana 47 yıl geçti!"

“Bu yılın iniş çıkışlarını bir Holywood senaristinin bile yazabileceğini sanmıyorum. Gördüğümüz gibi, Formula 1'in popülaritesi tavan yaptı."

“Muhtemelen final, bu yıl dünyanın en büyük spor etkinliği oldu."

"Ayrıca spora memnuniyetle karşıladığımız yeni taraftarların sayısı da şaşırtıcı ve olağanüstü." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, arm wrestle over the trophy on the grid

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, arm wrestle over the trophy on the grid

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari patronu Mattia Binotto, Domenicali ve F1'in sahibi Liberty Media'nın, seriyi büyütmek için için yaptığı çalışmalardan övgüyle bahsetti.

Binotto, "Domenicali çok iyi gidiyor."

“Bence Liberty Media da çok iyi gidiyor. Liberty Media başladığından beri, şovu ve şovu hayranlara sunma şeklimizi çok geliştirdiler, sadece yayın açısından değil, sosyal medya ve diğer her şey açısından."

"İletişimimizi ve hayranlarla etkileşim kurma şeklimizi bir üst seviyeye taşıdık."

"Bence Stefano, bir yılın ardından, çok iyi gidiyor. Chase'den sonra seviyeyi korumak onun için kolay değil çünkü Chase harika bir iş çıkardı."

"Ancak Stefano'yu tanıyorum ve ileride de çok iyi bir şekilde devam edeceğinden oldukça eminim." dedi.

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