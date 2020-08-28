Horner: "F1, 2020'de gerçek Vettel'i görmüyor"

Horner, F1'in şu anda "gerçek Sebastian Vettel" i görmediğini ve Alman pilotun mevcut ortamında zorluklar yaşadığını öne sürdü.

Vettel, 2015'te Ferrari'ye katılmadan önce 2010-13 arasında Red Bull ile dört dünya şampiyonluğu kazandı. Vettel o zamandan beri İtalyan takımla 14 yarış kazandı ve hem 2017 hem de 2018'de şampiyon ikincisi oldu.

Ancak, 2021'de takımda tutulmayacağı açıklandı ve bu yıl şimdiye kadar sadece 16 puan aldı. Oysa Charles Leclerc'in 45 puanı var.

Motorsport.com'a konuşan Horner, araçların geçmişe kıyasla büyük oranda değişmesinin Vettel'in zorlanmasına etki edip etmediği sorusuna, şöyle yanıt verdi: "Doğrusu, pek sayılmaz. Yani Sebastian yakıt ikmali ile varken de sürdü, yakıt ikmali yokken de, üflemeli difüzör varken de sürdü, yokken de, f-duct varken de sürdü, f-duct yokken de, DRS varken de sürdü, yokken de. Yıllar boyunca farklı araç ve çözümleri kullandı."

“O yıllarda Red Bull ile başardığı şeyler oldukça özeldi. Sanırım spor tarihindeki en başarılı üçüncü sürücü."

“İnanılmaz şeyler başardı, bir süre orada kalacak pek çok rekor kırdı. Yani hangi nedenle olursa olsun, şu anda onun için işler yolunda gitmiyor."

"Hangi sürücü olduğuna bakılmaksızın her sürücünün bulunduğu ortamda mutlu olması gerekiyor ve onun omuzlarında oldukça fazla yük olduğunu görebilirsiniz."

"Ve bunun, hangi sürücü veya sporcu olduğuna bakılmaksızın önemli bir etkisi vardır. Bu yüzden şu anda gerçek Sebastian Vettel'i gördüğümüzü sanmıyorum. Şu anda sahip olduğu şeyle zor zamanlar geçiriyor. Ama kariyeri boyunca bugüne kadar elde ettiği hiçbir şeyi görmezden gelemezsiniz." dedi.