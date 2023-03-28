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Horner, eski Red Bull ekibi hakkında: "Steiner'ın teknik bir lider olmadığı açıktı"

Christian Horner, takımda teknik operasyon direktörü olduğu dönemde Guenther Steiner'in Red Bull'dan ayrılmasını organize ettiği zamanı anlattı.

Zeynep Taş
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Horner, eski Red Bull ekibi hakkında: "Steiner'ın teknik bir lider olmadığı açıktı"
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Steiner, şirketin Jaguar takımını satın almasının ardından Red Bull'un Formula 1'deki kuruluşundan itibaren bu görevdeydi. Horner ise, Helmut Marko ve Red Bull'un ortak sahibi Dietrich Mateschitz ile yapılan görüşmelerin ardından takım patronluğu görevine getirildi.

Horner 1990'ların sonunda Arden Formula 3000 takımını kurmuş ve yönetmiş, pist kariyerinin sonuna kadar bu takımda sürüş yapmış ve 25 yaşında takımın sahibi ve patronu olmuştu.

Horner, Formula 1'e girmek için bir yol ararken Eddie Jordan ile Silverstone'daki kendi adını taşıyan takımını satın almak için görüşmeler yaptığını, ancak bu görüşmelerin ilerlemediğini ve Red Bull'un Formula 1'e katılacağını doğrulamasıyla aynı zamana denk geldiğini açıkladı.

inews'e konuşan Horner, "Arden'i F1'e nasıl taşıyabileceğimi görmeye çalışıyordum. Bernie [Ecclestone] beni Jordan'a yönlendiriyordu."

"Helmut beni 2004 yazında Salzburg'da Dietrich ile görüşmeye davet etti. Jordan anlaşması gerçekleşmedi ve Red Bull, Jaguar'ı satın aldı. Dietrich 2004 sonunda beni tekrar davet etti ve takım patronu olmamı istedi."

Horner o dönemde Formula 1'deki en genç takım patronu oldu ve F1'e katıldığından beri Red Bull'un başındaki tek kişi oldu.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull'un teknik ekibinde görev alan Steiner, bir yıl sonra takımdan ayrıldı ve yerine o zamana kadar kariyerinde altı Takımlar Şampiyonluğu kazanan araç tasarlamış olan Adrian Newey geldi.

Bu, Horner'ın kasıtlı bir hamlesiydi çünkü takımı ileriye götürmek istediğini ifade etmişti.

Horner, "Guenther'in teknik bir lider olmadığı açıktı."

"Takımın gerçekten teknik liderlik ve yönlendirmeye ihtiyacı olduğunu hissettim. Bu yüzden erkenden Adrian'la görüşmeye özen gösterdim." dedi.

Steiner, Newey Formula 1'e geldikten sonra o zamanlar yeni kurulmuş olan Team Red Bull NASCAR takımının başına geçti ve 2014'te F1'e girmeye hazırlanan Haas'ta takım patronu oldu.

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