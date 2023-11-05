Horner: "Engelleme çözümü sadece bir yara bandı gibi"

Brezilya Grand Prix'si öncesi, sürücülerin sıralama turlarında birbirlerine engel olmalarını engellemeyi amaçlayan yeni pit yolu çıkış kuralına ilişkin tartışmaların gölgesinde kaldı.

Ancak Interlagos'ta uygulamaya konulan çözüm, Dünya Şampiyonu Max Verstappen tarafından 'korkunç' olarak nitelendirildi ve sürücülerin yeni gerekliliklere uymaya çalışırken karşılaştıkları durum, bir dizi grid cezasına kapı açtı.

FIA, Brezilya'da bu pist düzenine özgü olarak kullanılan çözümle sürücülerin sıralama turlarında birbirlerini engellemelerini ve tehlikeli çarpışma risklerini önleyebilecek ince ayarlar yapmaya devam ederken, Horner odak noktasının nihayetinde yanlış alanda olduğunu düşünüyor.

Horner'a göre, sürücülerin çıkış turlarında hızlarını neden bu kadar dikkatli bir şekilde yönetmek zorunda kaldıklarını ve bunun da trafik sorunlarını tetiklediğini daha iyi anlamak için daha derin bir araştırma yapılması gerekiyor.

Yeni düzenlemeler nedeniyle Verstappen'in bu hafta sonu pit alanında diğer araçları geçmek zorunda kaldığını gören Horner, "Bu işi çok karmaşık hale getiriyoruz."

"Garajdan çıkış, pit alanında sürüş ve pit alanından çıkış için bir kural var. Temellere inmelisiniz: sürücüler neden bu turları atma ihtiyacı duyuyor? Temel nedene inin." dedi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, pit şeridinde

Yavaş çıkış turları meselesi nihayetinde sürücülerin sıralama turları için lastiklerini doğru çalışma aralığına sokmayı hedeflemeleriyle ilgili.

Horner, trafik sorununu ortadan kaldıracak bir çözüm üretilebilmesi için söz konusu temel unsurların neler olduğunun anlaşılmasının kritik önem taşıdığını düşünüyor.

Horner, "Sorun lastik basıncı mı? Lastik sıcaklığı mı? Sorunun temel nedenine inmemiz gerekiyor, çünkü bu F1'de 50 yıldır var olmayan bir şey. Peki neden şimdi bir sorun oldu?

"Benim için önemli olan, sürekli yapıştırılan yara bantlarından ziyade sorunun köküne bakmak." dedi.

Horner, F1 gibi mühendislik odaklı bir disiplinde, takımların lastiklerden gelen herhangi bir performans avantajından yararlanmaya çalışmasının kaçınılmaz olduğunu ve bu nedenle hazırlığın çok önemli hale geldiğini söyledi.

Horner, "Bence her zaman mutlak bir avantaj bulmaya çalışan çok zeki mühendisleriniz var ve lastikler biraz kara bir sanat."

"Lastiği doğru pencereye sokabilmenin belli bir gizemi var ve lastik otomobilin performansının çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Hazırlık aşamasında neden bu kadar çok çaba harcandığını anlayabiliyorsunuz." dedi.