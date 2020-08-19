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Formula 1 / Son dakika

Horner: "En zorlu görev Bottas ve Verstappen'in"

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Horner: "En zorlu görev Bottas ve Verstappen'in"
Ekleyen:
, Editör

Christian Horner, şu anda sahip oldukları takım arkadaşlarından ötürü Valtteri Bottas ve Alex Albon'un çok zor bir görevle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Şu anda Bottas, altı kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın takım arkadaşlığını yapıyor ve geride kalan üç yılda İngiliz pilotu hiç -şampiyonada- mağlup edemedi.

Alex Albon ise genç yıldız Max Verstappen'in takım arkadaşı ve şimdiye kadar tüm sıralama turlarında Hollandalı pilota mağlup oldu. Hatta Verstappen, takım arkadaşına yarışlarda tur bile bindirdi.

Horner şöyle dedi: “Max'in yanında kim olursa olsun savaşması zor olurdu. Alex hâlâ çok genç ve tecrübesiz. Henüz ikinci yılında ve bu yıl sadece altı yarışa çıktı. Ancak bu konuda gayet umutluyuz. Bir noktada her şey yoluna girmeye başlayacak. Sadece zaman meselesi. Ama Bottas gibi o da en zorlu görevlerden biriyle karşı karşıya. Çünkü onlar Max ve Lewis'in takım arkadaşları."

"Verstappen, her yarışta tutarlı bir şekilde iyi bir performans sergiliyor. Her şeyi kontrol altında tutuyor, direksiyonda tamamen rahat. Yetenekleri gerçekten etkileyici. Avusturya'daki ıslak pistte nasıl performans sergilediğini, çıkış turundaki olaya rağmen Macaristan'da nasıl bir sürüş yaptığını, Silverstone'daki her iki yarışta da nasıl yarışlar çıkardığını bir hatırlayın, bu yıl gerçekten çok iyi. Formula 1'de sadece altı yıldır yarışıyor ve şimdiden takım lideri oldu."

"Albon'un yarıştaki yeteneği etkileyici. Yarışlarda harika gidiyor, ancak sıralama turlarında daha iyi olmasına yardım etmeliyiz. Aracımızı tek turda sürmek pek kolay değil, çünkü çok gergin. Max kendinden emin, bu yüzden bu durumun üstesinden gelebiliyor. Oysa Alex'in daha dengeli bir araca ihtiyacı var. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve sorunu çözeceğiz. Umarım o zaman sıralama performansı gelişecek."

"Alex'in kendine güveni yok. Sadece aracı anlamaya çalışan düşünceli bir sürücü. Davranışlarına karşı çok hassas. Rahat etmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Pek deneyimi yok ama zamanla her şey yoluna girecek." 

 
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Editör Kemal Şengül

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