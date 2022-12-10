Horner: "En iyi araca sahip olmadığımız zamanlarda Verstappen olağanüstüydü"

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Adrian Newey imzalı 2022 Red Bull RB18, tüm zamanların en iyi araçlarından birisi olarak kendisini kanıtladı.

Fakat şampiyonluğa giden yolda işler Red Bull için her zaman kolay olmadı çünkü sezon başında araçta bazı dayanıklılık sorunları vardı ve ayrıca araç çok ağırdı.

Yine de Red Bull, sezon ilerledikçe temposunu ciddi oranda artırdı ve Ferrari'ye karşı üstünlük kurmaya başladı.

Bu süreçte Verstappen neredeyse hiç hata yapmadı ve sezonun açıkça en iyi pilotlarından birisi oldu.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Bologna'daki FIA Ödül Töreni basın toplantısında, çifte dünya şampiyonundan övgüyle bahsetti.

Horner, "Geçen yılki ilk şampiyonluğunu kazandıktan sonra Max'in omuzlarından büyük bir yük kalktı ve bir sürücü olarak ileriye doğru gitti."

"Bu yıl büyük bir olgunluk ve soğukkanlılıkla hareket etti. Büyük baskı altında olmasına rağmen bazı etkileyici zaferler kazandı."

"Yılın başında en hızlı araca sahip değildik ve Max bizi çekişmenin içinde tuttu, zorlamaya ve olağanüstü bir seviyede sürmeye devam etti."

"Ne zaman bir fırsat çıksa, bunu eni iyi şekilde değerlendirdi." dedi.