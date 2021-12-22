Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Domenicali: "Mercedes ve Red Bull arasındaki ilişkinin düzelmesi gerekiyor"
Formula 1 Haberler

Horner, en az 2026 yılına kadar Red Bull'un takım patronu olarak kalacak

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Christian Horner, imzalanan yeni kontratla beraber en az 2026 yılına kadar Red Bull'un Formula 1 takım patronu olarak kalacak.

Horner, en az 2026 yılına kadar Red Bull'un takım patronu olarak kalacak

Horner, Red Bull takımına 2005 yılında katıldı ve o günden bu yana her zaman takım patronu olarak görev aldı. Geride kalan süreçte beş sürücüler şampiyonluğu ile dört takımlar şampiyonluğu elde eden Avusturyalı ekip, son 20 yıllık dönemin en başarılı ekiplerinden birisi oldu.

Takımın son pilotlar şampiyonluğu, Max Verstappen'in Abu Dhabi'nin son turunda Lewis Hamilton'ı geçtiği ve şampiyonluğa ulaştığı 2021 sezonunda geldi.

Red Bull, başarıya ulaştığı çekirdek ekibi korumakta kararlıydı ve Horner'ın takımıyla olan kontratını en az 2026 sonuna kadar uzatmak istiyordu.

Red Bull'un motor sporları danışmanı olan Helmut Marko, ServusTV'ye verdiği demeçte, takımla olan kontratını en az 2026 yılına kadar uzatmak istediklerini söyleyerek, "Christian karizmatik bir takım patronu ve halihazırda Red Bull'la olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmak için yapılan çalışmalar var. Yeni motor ve şasi düzenlemeleri yürürlüğe girinceye kadarki geçiş süreci boyunca tüm ekipte veya en azından kilit pozisyonlarda istikrara sahip olmak istiyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Bugün itibariyle Horner'ın, Red Bull ile olan anlaşmasını en az 2026 yılına kadar uzattığı ortaya çıktı.

Motorsport.com'a konuşan Red Bull kaynakları, Horner'ın yeni kontrat imzaladığını doğruladılar ve kendisini uzun vadede takıma adadığını belirttiler.

Bu, Horner'ın yeni motorlara geçilecek 2026 yılına kadar takımda kalacağı anlamına geliyor.

Red Bull'un bir sonraki hedefi, Verstappen'in 2023 sonunda bitecek olan kontratını uzatmak olacak.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing wit the team

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing wit the team

Photo by: Getty Images / Red Bull Content Pool

paylaşım
yorumlar
Domenicali: "Mercedes ve Red Bull arasındaki ilişkinin düzelmesi gerekiyor"
Önceki haber

Domenicali: "Mercedes ve Red Bull arasındaki ilişkinin düzelmesi gerekiyor"
Yorumları görüntüle
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Ferrari, 2022 Formula 1 aracını Şubat ayı ortasında tanıtacak
Formula 1

Ferrari, 2022 Formula 1 aracını Şubat ayı ortasında tanıtacak

Schumacher, 2022'de Ferrari'nin yedek pilotluk rolünü Giovinazzi ile paylaşacak!
Formula 1

Schumacher, 2022'de Ferrari'nin yedek pilotluk rolünü Giovinazzi ile paylaşacak!

Ferrari, yeni simülatörünü 2022'nin başına kadar "tam anlamıyla" hazırlamayı planlıyor
Formula 1

Ferrari, yeni simülatörünü 2022'nin başına kadar "tam anlamıyla" hazırlamayı planlıyor

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Domenicali: "Mercedes ve Red Bull arasındaki ilişkinin düzelmesi gerekiyor"
Formula 1

Domenicali: "Mercedes ve Red Bull arasındaki ilişkinin düzelmesi gerekiyor"

Red Bull, Horner'ın kontratını uzatmak istiyor Bahreyn GP
Formula 1

Red Bull, Horner'ın kontratını uzatmak istiyor

Verstappen: "Umarım yeni düzenlemeler işe yarar"
Formula 1

Verstappen: "Umarım yeni düzenlemeler işe yarar"

Son Haberler

Horner, en az 2026 yılına kadar Red Bull'un takım patronu olarak kalacak
Formula 1 Formula 1

Horner, en az 2026 yılına kadar Red Bull'un takım patronu olarak kalacak

Domenicali: "Mercedes ve Red Bull arasındaki ilişkinin düzelmesi gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Domenicali: "Mercedes ve Red Bull arasındaki ilişkinin düzelmesi gerekiyor"

Ferrari, Giovinazzi'nin 2023'te F1'e dönmesi için çalışacak
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Giovinazzi'nin 2023'te F1'e dönmesi için çalışacak

Binotto: "Ferrari'nin 2022 hedefi, mümkün olduğunca çok yarış kazanmak"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Ferrari'nin 2022 hedefi, mümkün olduğunca çok yarış kazanmak"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.