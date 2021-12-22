Horner, en az 2026 yılına kadar Red Bull'un takım patronu olarak kalacak

Horner, Red Bull takımına 2005 yılında katıldı ve o günden bu yana her zaman takım patronu olarak görev aldı. Geride kalan süreçte beş sürücüler şampiyonluğu ile dört takımlar şampiyonluğu elde eden Avusturyalı ekip, son 20 yıllık dönemin en başarılı ekiplerinden birisi oldu.

Takımın son pilotlar şampiyonluğu, Max Verstappen'in Abu Dhabi'nin son turunda Lewis Hamilton'ı geçtiği ve şampiyonluğa ulaştığı 2021 sezonunda geldi.

Red Bull, başarıya ulaştığı çekirdek ekibi korumakta kararlıydı ve Horner'ın takımıyla olan kontratını en az 2026 sonuna kadar uzatmak istiyordu.

Red Bull'un motor sporları danışmanı olan Helmut Marko, ServusTV'ye verdiği demeçte, takımla olan kontratını en az 2026 yılına kadar uzatmak istediklerini söyleyerek, "Christian karizmatik bir takım patronu ve halihazırda Red Bull'la olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmak için yapılan çalışmalar var. Yeni motor ve şasi düzenlemeleri yürürlüğe girinceye kadarki geçiş süreci boyunca tüm ekipte veya en azından kilit pozisyonlarda istikrara sahip olmak istiyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Bugün itibariyle Horner'ın, Red Bull ile olan anlaşmasını en az 2026 yılına kadar uzattığı ortaya çıktı.

Motorsport.com'a konuşan Red Bull kaynakları, Horner'ın yeni kontrat imzaladığını doğruladılar ve kendisini uzun vadede takıma adadığını belirttiler.

Bu, Horner'ın yeni motorlara geçilecek 2026 yılına kadar takımda kalacağı anlamına geliyor.

Red Bull'un bir sonraki hedefi, Verstappen'in 2023 sonunda bitecek olan kontratını uzatmak olacak.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing wit the team Photo by: Getty Images / Red Bull Content Pool