Horner: "Düzenlemeler rayına oturdukça farklar da kapanacak"

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Yeni kuralların ilk sezonu, üst sıralar ve orta sıralar arasındaki farkın açılmasına ve iki sezonluk sürpriz podyum devrinin sona ermesine sahne oldu.

Birçok kişi bu durumu "kuralların ve bütçe sınırının henüz çok yeni olmasına" bağlıyor ve zaman içinde farkların kapanacağını düşünüyor.

Geçen hafta RB19'u tanıtan Red Bull'da takım patronu Christian Horner da benzer görüşleri paylaşmakta.

AMuS'un F1 2023'te sürpriz bir yarışmacının ortaya çıkıp çıkmayacağı sorusuna Horner, "Asla bilemezsiniz, örneğin Alpine yılın ikinci yarısında ilerleme kaydetti.

"Aston Martin, beklentilerinde büyük rakamlar duymaya devam ediyoruz, bu yüzden gridin nasıl sıralanacağını bilemezsiniz."

"Bunun yanı sıra belki de McLaren kendini toparlamaya başlayacak. Düzenlemeler istikrar kazandıkça kaçınılmaz olarak farklar da kapanacak."

Yine de Horner, toplam 17 galibiyetle gelen çifte şampiyonluğun ardından Red Bull'un ne olursa olsun mutlu sona ulaşacağını düşünüyor.

Horner, "2022'de harika bir sezon geçirdik; 17 zafer, iki sprint zaferi, takımlar şampiyonluğu, pilotlar şampiyonluğu... inanılmaz bir yıldı."

"Gelecek sezon toplam puan ve toplam zafer sayısında bunun yarısını elde etmemiz dahi şampiyonluk için yeterli olabilir."

"Ama tabii ki Ferrari'nin geçen yıl çok iyi bir aracı vardı, bu yıl çok sıkı mücadele edecekler. Mercedes'in de geçen seneki korkunç yılını atlatacağına eminim.

"Bakalım, rakipler çok ama çok güçlü olacak. Bence hiçbirini hafife almıyoruz, sadece kendimize odaklanmalıyız."

"Takım kış ayları boyunca çok çalıştı ve RB19'da umarım RB18'de sahip olduğumuz tüm olumlu yönlerden yararlanacağız." dedi.