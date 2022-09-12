Horner: "Dün yaşananlar, üstünde tartıştığımız ilkelere aykırıydı"

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Güvenlik aracı altında tamamlanan İtalya GP, birçok isim pit yaptığı için son iki-üç turda mücadele izlemek isteyen taraftarların kursağında kaldı -ancak günün sonunda her şey prosedürlere uygun ilerlediği için herhangi bir itiraz yok.

Son turların güvenli bir şekilde geçilmesi sayesinde Max Verstappen rahat bir zafer elde etti, ancak Red Bull bu şekilde bir zafer almaktan ötürü mutlu olmadığını yarış bittiğinden beri belirtmekte.

Araçların damalı bayrağa kadar mücadele etmemesinin spor için kötü olduğuna dikkat çeken Horner, bu durumun takımların uzun süredir üzerinde mutabık kaldığı, yarışların güvenlik araçlarıyla sona erdirilmemesi ve taraftarların hayal kırıklığına uğratılmaması gerektiği ilkesine aykırı olduğunu da ekliyor.

Horner, "Her zaman çıkarılacak birtakım dersler olduğunu düşünüyorum, ancak dün yaşananlar üstünde sık sık tartıştığımız bir ilkeye aykırıydı: yarışları güvenlik aracı arkasında bitirmenin pek de iyi olmayacağı ilkesine."

"Eğer [yarış kontrol] yarışın devam edemeyeceğinin farkındaysa kırmızı bayrak çıkması gerekiyordu, fakat bu gerçekleşmedi." dedi.

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, over the line for victory Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kurallarda herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmeyen Horner, Monza'da yaşananların sorumluluğunun tamamen FIA'ya ait olduğunu söyledi.

Horner, "Dürüst olmak gerekirse, dünkü sorunun hızlıca çözülebileceğini düşünüyorum. Asıl sıkıntı, güvenlik aracının yanlış aracın önünde gitmesiydi."

"Güvenlik aracı lideri yakalayamadı ve bu da diğer araçların güvenlik aracına yetişmesini bir hayli geciktirdi."

"Eğer her şey yolunda gitseydi bir, hatta iki tur daha atabilirdik."

Tüm yaşananlar, geçen yıl Abu Dhabi'de FIA'nın yarışın güvenlik aracı altında bitmemesini sağlamak için kendi kurallarını çiğnediği olayla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Bu durum FIA içinde bir soruşturma başlatılmasına ve o zamanki F1 yarış direktörü Michael Masi'nin görevden alınmasına yol açmıştı.

Abu Dabi'den bu yana FIA'nın gerçek bir ilerleme kaydettiğini düşünüp düşünmediği sorulan Horner şunları söyledi: "Her şey sürecin bir parçası ve büyük miktarda değişim yaşandı. Taraftarların hoşnutsuzluğunu duyabileceğiniz gibi, çıkarılan dersler olduğu da açık." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, takes the chequered flag Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Monza'daki olaylar Pazartesi günü FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem ile F1 takım yöneticisi arasında pistle ilgili konuların görüşüleceği bir toplantı öncesinde meydana geldi.

Horner, "Belirli konular üstünde tartışacağımız başkan da bu meseleye dahil olacak, eminim bu konu gündemin en üst sıralarında yer alacaktır."

"Pek çok konuyu masaya yatıracağız, ancak en önemlisi şu; bir dahaki sefer bu tür senaryolardan kaçınmamız gerekiyor."

Son olarak sonturlarda güvenlik aracı gerektiren bir durumda kırmızı bayrak çekilmesini zorunlu kılan bir kuralın gerekip gerekmediği sorulan Horner, "Bence ilk etapta doğru olanı yapmak daha iyi." dedi.