Horner: "Dün yaşananlar, üstünde tartıştığımız ilkelere aykırıydı"

Güvenlik aracı altında tamamlanan İtalya GP, birçok isim pit yaptığı için son iki-üç turda mücadele izlemek isteyen taraftarların kursağında kaldı -ancak günün sonunda her şey prosedürlere uygun ilerlediği için herhangi bir itiraz yok.

Son turların güvenli bir şekilde geçilmesi sayesinde Max Verstappen rahat bir zafer elde etti, ancak Red Bull bu şekilde bir zafer almaktan ötürü mutlu olmadığını yarış bittiğinden beri belirtmekte.

Araçların damalı bayrağa kadar mücadele etmemesinin spor için kötü olduğuna dikkat çeken Horner, bu durumun takımların uzun süredir üzerinde mutabık kaldığı, yarışların güvenlik araçlarıyla sona erdirilmemesi ve taraftarların hayal kırıklığına uğratılmaması gerektiği ilkesine aykırı olduğunu da ekliyor.

Horner, "Her zaman çıkarılacak birtakım dersler olduğunu düşünüyorum, ancak dün yaşananlar üstünde sık sık tartıştığımız bir ilkeye aykırıydı: yarışları güvenlik aracı arkasında bitirmenin pek de iyi olmayacağı ilkesine."

"Eğer [yarış kontrol] yarışın devam edemeyeceğinin farkındaysa kırmızı bayrak çıkması gerekiyordu, fakat bu gerçekleşmedi." dedi.

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, over the line for victory

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images