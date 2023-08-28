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Formula 1 Haberler

Horner doğruladı: "Perez, 2024'te de Red Bull'da olacak"

Red Bull Formula 1 takım patronu Christian Horner, Meksikalı pilotun geleceğine ilişkin son spekülasyonların ardından Sergio Perez'in '2024 yılında da Red Bull pilotu olacağını' resmen teyit etti.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Perez'in geleceği, bu yıl takım arkadaşı Max Verstappen ile arasındaki büyük performans farkı nedeniyle bitmek bilmeyen spekülasyonlara konu oldu ve Hollandalı pilot Pazar günkü Hollanda Grand Prix'sinde üst üste dokuzuncu zaferine ulaştı.

Red Bull'un etkili ismi Helmut Marko'nun son açıklamaları ise yangına körükle gitti: Marko, verdiği röportajda Perez'in devam eden bir sözleşmesi olmasına rağmen 2024'te koltuğuna oturacağının kesin olmadığını öne sürdü.

Daniel Ricciardo'nun AlphaTauri ile dönüşü, gelecek yıldan ziyade 2025 için de olsa, Perez'in Red Bull koltuğu için bir seçenek olarak görülüyor.

Zandvoort yarışından sonra konuşan Horner, Marko'nun yorumlarına rağmen Perez'in 2024'te koltuğunu koruyacağını doğruladı.

Horner, "Checo'nun gelecek yılki durumu net."

"O bir Red Bull Racing pilotu. Onunla bir anlaşmamız var."

"Anlaşmalardan bağımsız olarak, yaptığı işten memnunuz. Bugünkü sürüşünü gördünüz, elbette pit yolundaki hız sınırı konusunda şanssızdı." [bu Perez'e beş saniyelik bir cezaya mal oldu ve onu podyumdan dördüncü sıraya düşürdü]

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

"Dünya Şampiyonası'nda ikinci sırada, bu yıl Max dışında yarış kazanan tek pilot o."

"Çıta diğer tarafta bu kadar yüksekken onu hırpalamak kolay ama 2024'te bizim pilotumuz olacak." dedi.

Horner, Verstappen'in sadece takım arkadaşına değil, gridin geri kalanına da üstünlük sağladığına dikkat çekti.

"Max kariyerinin dokunulmaz olduğu bir döneminde ve gridde onun bu araçla yaptıklarını başarabilecek başka bir pilot olduğunu sanmıyorum." 

"Onun takım arkadaşı olmak muhtemelen bazı açılardan sahip olunabilecek en zor şey çünkü çıta çok yüksek."

"Zaman çizelgesindeki ve sonuç tablosundaki performansa sürekli bakmak zorundasınız. Eğer Max orada olmasaydı, Checo dört ya da beş yarış daha kazanabilirdi."

"Yani yapması gerekeni yapıyor. Dünya Şampiyonası'nda ikinci sırada ve bugünkü performansını gördünüz. Hız cezası aldığı için şanssızdı. Umarım sezon bitmeden galibiyetlerine yenilerini ekleyebilir."

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