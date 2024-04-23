Horner: "Diğer takımlar Avrupa sezonunda farkı kapatmaya başlayacak"
Red Bull takım patronu Christian Horner, diğer takımların Avrupa sezonuna büyük güncellemeler getirmesini bekliyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Red Bull, şu anda şampiyonayı rahat şekilde lider götürüyor ve en hızlı takım görüntüsü çizmeyi sürdürüyor.
Fakat yakında Ferrari başta olmak üzere diğer takımların neredeyse hepsi büyük güncellemeler getirecek.
Sözlerine geçen hafta sonu yapılan Çin GP'yi değerlendirerek başlayan Horner, bu konuya dikkat çekti.
Horner şöyle dedi: "Takım için olağanüstü bir hafta sonuydu."
"Her şey sprint zaferiyle başladı, ardından Max pole pozisyonunu kazandı ve Sergio Perez ile beraber ilk çizgiyi aldık."
"Takımımız geride kalan 15 yılda 100 sıralama turlarının ilk sırada tamamladı. Takımın ilk pole pozisyonunu 2009 yılında bu pistte kazanmıştık."
"Bu süreçte 117 galibiyet aldık, ki bu kişisel olarak çok gurur duyduğum bir şey."
"Kaydedilen ilerlemeden çok memnunuz. Max tüm sezon boyunca harikaydı ve Checo'nun da podyuma çıkması her şeyi iyi özetliyor."
"Yine de gördüğünüz gibi ilerlememiz ve gelişmeye devam etmemiz gerekiyor çünkü sezonun henüz ilk bölümündeyiz ve sezon sonuna kadar daha önümüzde uzun bir yol var."
"Bu nedenle Milton Keynes'teki fabrikada herkes çok çalışıyor ve sezonun Avrupa bölümü başlar başlamaz rakiplerimizin güncelleme getireceğinden ve güç dengesinin çok hızlı bir şekilde değişebileceğinden şüpheleniyorum."
"Bu yüzden gevşemeyi göze alamayız."
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Mohammed Ben Sulayem, President, FIA
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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