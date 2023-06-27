Horner, De Vries'in AlphaTauri'ye gelmesini istememiş!

De Vries'in bir süredir F1'de yarışacağı konuşuluyordu ancak Williams'la 2022 İtalya Grand Prix'sinde Alex Albon'un yerine geçerek puanlar almasıyla bunu garantiye almış oldu.

Bu başarısı Red Bull'un onu Yuki Tsunoda'nın yanına, AlphaTauri takımına almasını sağladı.

Marko'nun dediğine göre Red Bull takım patronu Horner bu fikre sıcak bakmıyordu ve Marko, De Vries'i destekleyen kişi olmuştu.

The Inside Line podcast'inde Horner ile pilot transferleri konusunda farklı görüşlere sahip olup olmadıkları sorulduğunda Marko, şunları söyledi: "Sık sık değil ama bazen oluyor. Örneğin De Vries'de bunu yaşadık."

"Biz büyük bir aileyiz ve farklı fikirlerimiz olabiliyor. Horner başta De Vries fikrine hiç sıcak bakmamıştı."

F1 2023'ün sonunda emekliye ayrılacak olan AlphaTauri takım patronu Franz Tost, geçtiğimiz günlerde Tsunoda'nın takım arkadaşı olarak kimi istediği konusunda kendisinin de bir fikri olduğunu açıkladı. Tost, aklındaki pilotun Mick Schumacher olduğunu belirtti.

Ancak Marko, AlphaTauri'nin Red Bull'un kardeş takımı olduğunu ve Schumacher'in o zamana kadar Ferrari Sürücü Akademisi'nin bir üyesi olduğunu, dolayısıyla De Vries'in daha uygun olduğunu vurguladı.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Patrick Vinet / Motorsport Images

Marko, "Mick Schumacher'i isteyen Franz Tost'tu ama Mick tüm kariyeri boyunca Ferrari Akademisi'ndeydi."

"Temel olarak AlphaTauri, Red Bull'a bağlı. Dolayısıyla De Vries, Monza'daki başarısından sonra bizim felsefemize daha çok uyuyordu." dedi.

Hollandalı, Monza'daki gösterisinden sonra AlphaTauri kadrosuna büyük bir ivmeyle geldi, ancak şu ana kadar pek başarılı olamadı.

AlphaTauri bir bütün olarak etkileyici bir performans sergilemese de; şu anda Pilotlar Şampiyonası'nda son sırada yer alan De Vries, genel olarak Tsunoda'nın performansını yakalamakta zorlanıyor.

Bunun ardından Marko, başta De Vries'e sıcak bakmayan Horner'a hak vermeye başladı.

"Şu ana kadar Horner'ın haklı çıktığını söyleyebilirim."

De Vries, diğeri Williams'ın çaylak pilotu Logan Sargeant olmak üzere, bu sezon puan alamayan iki pilottan biri.