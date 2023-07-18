Horner: "De Vries sürücü programımıza en başından beri uymuyordu"

Nyck de Vries'in Formula 1 kariyeri, AlphaTauri ile çıktığı 10 yarışının ardından sona ermiş gibi görünüyor.

Daha önce F2 ve Formula E'de şampiyon olan Hollandalı pilot, bu yıl büyük umutlarla başladığı sezonda umduğunu bulamadı ve geride kalan 10 yarışta tek bir puan dahi alamadı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, özellikle yaşından ötürü De Vries'in kendi genç sürücü programlarına uymadığını belirtti.

Horner, "Son haftalarda durum Nyck de Vries için zorlaşmaya başlamıştı."

"F1'de deneyimsiz olsa da, aslında çok deneyimli bir sürücü olduğu için kendisinden büyük beklentiler vardı fakat belirlenen hedeflere ulaşamadı."

"Nyck'in çok yetenekli bir sürücü olduğunu düşünüyorum. Daha önce Formula 2 ve Formula E'de şampiyonluklar kazandı. Çok fazla tecrübesi var."

"Fakat yaş açısından bakıldığında genç bir sürücü değil. Dolayısıyla genç sürücü programımıza da uymuyordu."

"Yani en başından itibaren soru işaretleri vardı." dedi.

Horner, De Vries'i Hollanda'da yarıştırma gibi bir fikirleri olmadığını belirtti.

"Bence bunu yapmak çok zor. Bu, yaz tatilinden sonraya kadar onu araçta tutmak anlamına gelirdi."

"Bence durum gayet açıktı. Beklemenin hiçbir anlamı yoktu, eğer bir şey yapacaksak bir an önce yapmalıydık ve Daniel'e neler yapabileceğini görmesi için 12 yarış vermeliydik."

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Horner, şu anda Red Bull'un en göze çarpan yeteneği olan Liam Lawson'ı mevcut aracın performansından ötürü bu yıl gride getirmediklerini söyledi.

"Liam Japonya'da harika bir iş çıkarıyor ve onu doğrudan böyle bir araca bindirmenin haksızlık olacağını düşündük."

"Bu yüzden testin iyi geçmesi durumunda Daniel'in kokpite geçmesi mantıklıydı."

"Testteki yedinci turunda bunu zaten doğrulamıştı."

"Daniel oldukça iyi durumdaydı. Silverstone'da 100 tur attı. Bu ateşten gömlek giydirmek gibiydi. Baş dayama pedlerini istemiyor gibiydi, kendini oldukça iyi şekilde korumuştu."

"O doğuştan atletik. Antrenmanlarını belli bir standartta tutuyor. Muhtemelen takvimdeki en zor yarışlardan biri olan Macaristan onun için zor olacak ama yeterince formda olduğuna eminim."

Son olarak Horner, Ricciardo'nun dönüşünün Sergio Perez'i etkilemesini beklemiyor.

"Checo'nun Cumartesi günleri oldukça kötü geçiyor, son beş yarıştır Q3'e kalamıyor."

"Bence bunun bir kısmı kötü şans. Bazıları da kendi kendine oldu ve şu anda ona yardımcı olmaya çalışıyoruz."

"Dünya şampiyonasında hâlâ ikinci sırada bulunuyor. Bu yılki 10 Grand Prix'den ikisini kazandı ve sezona çok formda başladı."

"Biz sadece bu formu yeniden yakalayabilmesini için destek olmaya çalışıyoruz."

"Budapeşte umarım bizim için kolay geçecek. Bir haftadan sonra Spa'da bir sprint yarışımız olacak. Umarım Checo, Cidde ve Azerbaycan'da gösterdiği o güçlü formunu yeniden yakalayabilir."