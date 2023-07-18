Horner: "De Vries sürücü programımıza en başından beri uymuyordu"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Nyck de Vries'e en başından itibaren biraz mesafeli davrandığını kabul ediyor.
Nyck de Vries'in Formula 1 kariyeri, AlphaTauri ile çıktığı 10 yarışının ardından sona ermiş gibi görünüyor.
Daha önce F2 ve Formula E'de şampiyon olan Hollandalı pilot, bu yıl büyük umutlarla başladığı sezonda umduğunu bulamadı ve geride kalan 10 yarışta tek bir puan dahi alamadı.
Red Bull takım patronu Christian Horner, özellikle yaşından ötürü De Vries'in kendi genç sürücü programlarına uymadığını belirtti.
Horner, "Son haftalarda durum Nyck de Vries için zorlaşmaya başlamıştı."
"F1'de deneyimsiz olsa da, aslında çok deneyimli bir sürücü olduğu için kendisinden büyük beklentiler vardı fakat belirlenen hedeflere ulaşamadı."
"Nyck'in çok yetenekli bir sürücü olduğunu düşünüyorum. Daha önce Formula 2 ve Formula E'de şampiyonluklar kazandı. Çok fazla tecrübesi var."
"Fakat yaş açısından bakıldığında genç bir sürücü değil. Dolayısıyla genç sürücü programımıza da uymuyordu."
"Yani en başından itibaren soru işaretleri vardı." dedi.
Horner, De Vries'i Hollanda'da yarıştırma gibi bir fikirleri olmadığını belirtti.
"Bence bunu yapmak çok zor. Bu, yaz tatilinden sonraya kadar onu araçta tutmak anlamına gelirdi."
"Bence durum gayet açıktı. Beklemenin hiçbir anlamı yoktu, eğer bir şey yapacaksak bir an önce yapmalıydık ve Daniel'e neler yapabileceğini görmesi için 12 yarış vermeliydik."
Nyck de Vries, AlphaTauri AT04
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Horner, şu anda Red Bull'un en göze çarpan yeteneği olan Liam Lawson'ı mevcut aracın performansından ötürü bu yıl gride getirmediklerini söyledi.
"Liam Japonya'da harika bir iş çıkarıyor ve onu doğrudan böyle bir araca bindirmenin haksızlık olacağını düşündük."
"Bu yüzden testin iyi geçmesi durumunda Daniel'in kokpite geçmesi mantıklıydı."
"Testteki yedinci turunda bunu zaten doğrulamıştı."
"Daniel oldukça iyi durumdaydı. Silverstone'da 100 tur attı. Bu ateşten gömlek giydirmek gibiydi. Baş dayama pedlerini istemiyor gibiydi, kendini oldukça iyi şekilde korumuştu."
"O doğuştan atletik. Antrenmanlarını belli bir standartta tutuyor. Muhtemelen takvimdeki en zor yarışlardan biri olan Macaristan onun için zor olacak ama yeterince formda olduğuna eminim."
Son olarak Horner, Ricciardo'nun dönüşünün Sergio Perez'i etkilemesini beklemiyor.
"Checo'nun Cumartesi günleri oldukça kötü geçiyor, son beş yarıştır Q3'e kalamıyor."
"Bence bunun bir kısmı kötü şans. Bazıları da kendi kendine oldu ve şu anda ona yardımcı olmaya çalışıyoruz."
"Dünya şampiyonasında hâlâ ikinci sırada bulunuyor. Bu yılki 10 Grand Prix'den ikisini kazandı ve sezona çok formda başladı."
"Biz sadece bu formu yeniden yakalayabilmesini için destek olmaya çalışıyoruz."
"Budapeşte umarım bizim için kolay geçecek. Bir haftadan sonra Spa'da bir sprint yarışımız olacak. Umarım Checo, Cidde ve Azerbaycan'da gösterdiği o güçlü formunu yeniden yakalayabilir."
Son Haberler
McLaren ve Williams, Verstappen'in endişelerine karşı çıktı
McLaren ve Williams, Verstappen'in endişelerine karşı çıktı McLaren ve Williams, Verstappen'in endişelerine karşı çıktı
Frentzen: "Elimde olsa, Steiner ile konuşur ve Mick'e Haas koltuğunu geri verirdim"
Frentzen: "Elimde olsa, Steiner ile konuşur ve Mick'e Haas koltuğunu geri verirdim" Frentzen: "Elimde olsa, Steiner ile konuşur ve Mick'e Haas koltuğunu geri verirdim"
Forbes, Formula 1 takımlarının marka değerlerini açıkladı
Forbes, Formula 1 takımlarının marka değerlerini açıkladı Forbes, Formula 1 takımlarının marka değerlerini açıkladı
Steiner: "Başka bir takıma gitme fikri beni cezbetmiyor"
Steiner: "Başka bir takıma gitme fikri beni cezbetmiyor" Steiner: "Başka bir takıma gitme fikri beni cezbetmiyor"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar