Horner davanın kapanmasını istiyor, Marko ayrılabilir mi?

Christian Horner, perşembe günü yaptığı açıklama ile kendisini bir aydan uzun bir süredir tartışmaların zirvesine taşıyan konunun kapatılmasını istedi.

Horner, "Red Bull'la beraber artık geleceğe bakmak istiyoruz. Eşim ve ailem, tüm süre boyunca bana çok destek oldular fakat özel hayatıma yapılan bu müdahaleye artık 'dur' demeliyiz." dedi.

Red Bull'un patronu bu açıklamayı, dün Cidde'de düzenlenen ve toplam 12 sorudan onunun kendisine sorulduğu takım patronları basın toplantısında yaptı.

Mike Krack, Bruno Famin ve James Vowles da toplantıya katılmıştı.

Christian Horner, Team Principal Red Bull Racing Foto di: Motorsport Images

Horner, Jos Verstappen'in açıklamaları sonrası ilk kez bu konuya da değinme fırsatı buldu.

"Grand Prix'nin ardından Jos ile konuştum. Oğlunun performansından dolayı onu tebrik ettim ve bence geleceğe odaklanmak için anlaşmak herkesin yararına olacak."

"İkimizin de ortak çıkarı oğluna en iyi aracı sağlamak ve ondan mümkün olan her şeyi çıkarmak."

Jos'un açıklamasının ardından Verstappen'in 2028 sonun kadar devam eden anlaşmasına rağmen Mercedes'e geçebileceği konuşulmaya başlanmıştı.

Bu konuda Horner, "Max'in sözleşmesine sadık kalacağına eminim. Etrafında harika bir ekip var ve bu ekibe çok güveniyor. Birlikte çok şey kazandık ve kazanmaya devam etmek istiyoruz." dedi.

Cidde'deki padokta, 'Horner' konusu hâlâ etkisini koruyor ancak konunun hızlı şekilde sona ermesini umut edenlerin sayısı da giderek artıyor.

Her şeyin birkaç yarış içinde unutulup gitmesi oldukça muhtemel fakat olayın tetiklediği yankılar hâlâ sürprizlere gebe olabilir.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Shameem Fahath

Red Bull'un motor sporları departmanını yöneten Oliver Mintzlaff, Red Bull'un çoğunluk hissedarı Chaleo Yoovidhya'nın Bahreyn'de bulunmasının ardından grubun Avusturyalı tarafından bir yumuşama sinyali göndermek üzere bugün Cidde'ye gelecek.

Takımla ilgili söylentiler girdabında Helmut Marko'yu içeren potansiyel bir senaryo da var. Avusturyalı danışman son haftalarda oldukça sessizdi ve Red Bull'da yaşanan güç mücadelesinin Marko'yu yakında geri adım atmaya ikna etmiş olabileceğini savunanlar var.

27 Nisan'da 81 yaşına girecek olan Marko, geçtiğimiz kış imzaladığı çok yıllık sözleşmeye rağmen sezon sonunda görevine devam etmekten vazgeçebilir.

Bu, Verstappen'in geleceği için de büyük önem taşıyor. Verstappen'in kendisini 2028'in sonuna kadar takıma bağlayan mevcut sözleşmesinde yer alan çıkış maddeleri arasında, 2015'te ona henüz 17 yaşındayken Formula 1 pilotu olma şansını sunan Marko'nun takımdaki varlığıyla bağlantılı bir madde de olduğu söyleniyor.

Max her şeyi geride bırakarak yoluna devam etmeyi seçerse, onu takımdan uzaklaştıracak olan bu potansiyel senaryo gerçekleşmeyecek.

Fakat yeni güç ünitesi projesine olan güven eksikliği de varsa, başka bir yere bakabilir.

Yine de bu tamamen farklı bir hikaye ve muhtemelen ilkbaharın sonlarına doğru daha fazla cevap ortaya çıkacak.