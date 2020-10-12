Horner, güvenlik aracı startında DAS'ın Hamilton'a yardım ettiğine inanıyor

Nürburgring'de geç giren güvenlik aracından sonra yarış lideri Hamilton ve ikinci sıradaki Max Verstappen, güvenlik aracının ilerlediği hızın yavaşlığından şikayet etti ve düşük lastik ısıları hakkında endişelendiler.

Güvenlik aracı pite geri döndükten sonra Verstappen'in, Hamilton'ı geçmek için önünde 11 tur vardı ancak Mercedes sürücüsü avantajını korudu ve liderliği elinde tuttu.

Horner, belirli durumlarda sürücülerin ön lastiklerini daha rahat şekilde ısıtmasına yardımcı olan DAS sisteminin, önemli bir fark yarattığına inandığını söyledi.

RBR takım patronu şu açıklamalarda bulundu: "Bence güvenlik aracı, arkada olan araçların yetişmesini beklediği ve yavaş gittiği için, lastik ısıları büyük bir sorun oldu."

"Ve bence Mercedes, DAS sistemi ile beraber güvenlik aracı startını bize göre daha iyi yönetme şansı yarattı."

"Güvenlik aracı startı biraz karmaşık, Max bunu oldukça iyi yönetti, ve sonrasında da yarış sonuna kadar net bir durum ortaya çıktı."

Galibiyet şansını kaybetmelerine rağmen Horner, Verstappen'in Nürburgring'de bir inanılmaz performans daha ortaya koyduğunu ve Mercedes ile olan farkın kapandığını söyledi.

"Evet, gerçekten inanılmaz bir sürüştü. Aynı zamanda yarışın sonunda en hızlı tur zamanını almayı da başardık. Max, yarışın başında lastiklere gerçekten çok nazik davrandı."

"Ve Max ile Lewis, yarışın bir bölümünde, üçüncü sırada bulunan (Daniel) Ricciardo'nun 50 saniye önündeydi ve dördüncü sıraya tur bindirmek üzerelerdi. Gerçekten çok dominant bir performanstı."

"Ancak bence, Mercedes'e karşı, bu hafta sonu bir ilerleme göstermişiz gibi hissediyorum. Ve tabii ki de ikinciliği yeniden almak güzel bir his."

"Bence özellikle ilk sektörde tüm hafta sonu boyunca daha güçlü olan taraf olduk. Karşılaştırmada üçüncü sektör en zayıf olduğumuz sektör oldu, ancak genel olarak güçlü bir hafta sonu geçirdik. Bence bir gelişim sağladık. Bu da oldukça cesaretlendirici."

"Dediğim gibi, pistte Mercedes ile eşit olduğumuz veya daha iyi olduğumuz bölgeler vardı."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport, and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in Parc Ferme Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport.com'un, Red Bull'un kalan yarışlarda galibiyet için mücadele edip edemeyeceği sorusunu yanıtlayan Horner şunları söyledi: "Önümüzde Portimao, İstanbul ve Imola var. Tüm bu pistler bizim için ilgi çekici olacak."

"Ve sezonu pozitif bir momentum ile tamamlamak istiyoruz, RB16'da bulunan sıkıntıları anladığımız için RB16B'de bunların çözümünü ortaya koyacağız."

"Kesinlikle biraz gelişim sağlamayı başardık, ki bu da ümit verici. Hâlâ sonuna kadar zorluyoruz, aracın performansını yakalamaya çalışıyoruz."

"Bu sene önümüzde daha çok yarış var. Ve sezonu yüksek bir seviyede tamamlamaya çalışmakta kararlıyız."